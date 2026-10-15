Po raz pierwszy w Iławie! Miasto szykuje się na wielką galę Next Fight Night

NFN – Next Fight Night w Iławie

Fani adrenaliny i zaciętej rywalizacji mogą spodziewać się wieczoru pełnego wrażeń. Organizatorzy wydarzenia zapowiadają aż 12 pasjonujących pojedynków, które rozegrają się w różnorodnych formułach: od dynamicznego MMA, przez widowiskowe starcia K-1 i boks, aż po intrygujący cage boxing. W klatce zobaczymy zarówno doświadczonych weteranów znanych z poprzednich odsłon NFN, jak i utalentowanych reprezentantów lokalnych klubów oraz zawodników z całej Polski, co gwarantuje wysoki poziom sportowy i niezapomniane emocje.

Wyjątkowe widowisko

NFN to jednak nie tylko walki - to całe widowisko. Organizatorzy kładą duży nacisk nie tylko na sportową jakość i sprawiedliwą rywalizację, ale także na stworzenie niezapomnianej atmosfery. Efekty świetlne, oprawa muzyczna i dynamiczna prezentacja zawodników sprawią, że każda chwila spędzona na trybunach będzie intensywnym doświadczeniem. To właśnie ta synergia sportu i rozrywki sprawia, że gale NFN cieszą się tak dużą popularnością, a ich magię najlepiej poczuć, będąc częścią tego wydarzenia na żywo.

NFN 4 w Iławie to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych roku 2026 w regionie. Połączenie debiutu gali w nowym miejscu z bogatą kartą walk i obietnicą spektakularnej oprawy sprawia, że wieczór 24 października będzie prawdziwą gratką dla każdego fana sportów walki. To wydarzenie, którego po prostu nie można przegapić, jeśli chce się być świadkiem historii i doświadczyć prawdziwych sportowych emocji na żywo.

NFN 4 - Next Fight Night. Najważniejsze informacje

Kiedy? 24 października 2026 r. godz. 19:00Gdzie? Hala Widowiskowo-Sportowa w Iławie, ul. Niepodległości 11B