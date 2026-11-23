Spontaniczna akcja, wymyślona w 2025 r., przerosła założenia. Okazuje się, że potrzeby są większe, niż zakładane. Bułka i zupa odbyła się w tym roku po raz pierwszy na placu przed czerwonym kościołem, a na pewno - nie po raz ostatni. Fundacja Iławska Pomocna Dłoń zapowiada kolejne edycje, gdy tylko zebrane zostaną na to pieniądze. A już 19 grudnia - wigilia dla potrzebujących.
Pierwsze bułki i porcje zupy w tym roku już rozdane
2026-11-23 10:07
W Iławie odbyła się pierwsza w tym roku akcja Bułka i Zupa. Fundacja Iławska Pomocna Dłoń po raz pierwszy w tym roku wspomogła osoby samotne i w kryzysie bezdomności.
Bułka i zupa i wigilia dla potrzebujących