Najpierw trzeba wejść na stronę Szlachetnej Paczki, poszukać odpowiedniego regionu. Co dalej? - I wtedy czytamy sobie opisy rodzin i wybieramy tą rodzinkę, którą byśmy chcieli wspomóc - mówi Krzysztof Górski, lider regionu Iława.

W jaki sposób można wspomóc? - W opisie będą trzy kluczowe potrzeby i bardzo ważne, żeby te trzy kluczowe potrzeby spełnić. Fajną rzeczą są też upominki. Warto by było o nich pamiętać, żeby te upominki kupić, zwłaszcza dzieciom. To jest też taki fajny akcent - podkreśla lider.

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