W Iławie też nagrodzono pracowników szkół i przedszkoli. Aż ośmiu dostało medal

Wyjątkowy dla nauczycieli i innych pracowników szkół oraz przedszkoli dzień świętowano w kinoteatrze "Pasja". Jak zwykle z tej okazji odbyła się gala, podczas której wręczono wyróżnienia oraz nagrody.

Autor: Iławskie Centrum Kultury/ Materiały prasowe