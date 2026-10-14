W Iławie też nagrodzono pracowników szkół i przedszkoli. Aż ośmiu dostało medal

Podczas uroczystej gali wyróżniono i nagrodzono następujące osoby:Dyrektorzy i nauczyciele, którzy otrzymali Nagrodę Burmistrza Miasta Iława:
1. Paweł Wisła – Szkoła Podstawowa nr 1
2. Mariusz Kosyl – Szkoła Podstawowa nr 2
3. Leszek Dolewski – Szkoła Podstawowa nr 3
4. Karolina Maruszczak – Szkoła Podstawowa nr 4
5. Anna Waszelewska – Szkoła Podstawowa nr 5
6. Jolanta Chodorowska – Przedszkole Miejskie nr 2
7. Ewelina Kowalska – Przedszkole Miejskie nr 3
8. Ewa Buczkowska – Przedszkole Miejskie nr 4
9. Agnieszka Buczyńska – Przedszkole Miejskie nr 5
10. Katarzyna Adamska – Przedszkole Miejskie nr 6
11. Aneta Stawirej – Przedszkole Miejskie nr 4
12. Jolanta Zakrzewska – Przedszkole Miejskie nr 3
Nauczyciele wyróżnieni listem gratulacyjnym Burmistrza Miasta Iławy
Wioletta Karwat – Szkoła Podstawowa nr 1
Wojciech Kopczyński – Szkoła Podstawowa nr 1
Aneta Kurkielewicz - Szkoła Podstawowa nr 2
Anna Kępara – Szkoła Podstawowa nr 2
Katarzyna Górska – Szkoła Podstawowa nr 3
Agnieszka Jakubowska – Szkoła Podstawowa nr 3
Marta Przybyła – Szkoła Podstawowa nr 4
Kamila Kozłowska – Szkoła Podstawowa nr 4
Justyna Stramska – Szkoła Podstawowa nr 5
Krystyna Jurkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 5
Ewelina Trzebiatowska – Przedszkole Miejskie nr 2
Beata Melkowska – Przedszkole Miejskie nr 3
Justyna Domeracka – Przedszkole Miejskie nr 4
Ewa Gerych – Przedszkole Miejskie nr 5
Katarzyna Brzózka – Przedszkole Miejskie nr 6
Administracja i obsługa - wyróżnieni listem gratulacyjnym Burmistrza Miasta Iławy
Katarzyna Boguszewska – Szkoła Podstawowa nr 1
Zygmunt Majewski – Szkoła Podstawowa nr 2
Agata Szustkowska – Szkoła Podstawowa nr 3
Beata Fijałkowska – Szkoła Podstawowa nr 4
Izabela Malinowska – Szkoła Podstawowa nr 5
Barbara Rygielska – Przedszkole Miejskie nr 2
Angelika Konopka – Przedszkole Miejskie nr 3
Ewelina Szneider – Przedszkole Miejskie nr 4
Danuta Bronikowska – Przedszkole Miejskie nr 5
Ewa Wysocka – Przedszkole Miejskie nr 6
Wyróżnieni Medalem Komisji Edukacji Narodowej
a) Grażyna Ziomek ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Iławie,
b) Joanna Dombek ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Iławie
c) Marta Kamińska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie
d) Karolina Maruszczak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie
e) Sebastian Rynkowski ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie
f) Kinga Michalak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie
g) Marek Karbowski ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie
h) Mariusz Sadowski ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie
Dyrektorzy placówek publicznych
Beata Niksa – Żubertowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
Magdalena Sidorowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
Paweł Leszek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
Edyta Witkowska –Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
Agata Dąbrowska– Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5
Beata Kasprzak –Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2
Jolanta Zakrzewska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3
Aneta Stawirej –Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4
Agnieszka Gurgielewicz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5
Danuta Kołecka – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6
Dyrektorzy placówek niepublicznych
Edyta Wilczyńska – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Pluszak”
Marzena Witkowska – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy”
Marian Pokojski – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe Przedszkole w Magicznym Domu”,
Krzysztof Miszewski – Dyrektor Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Guguś”
Milena Przybyszewska – Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „MAJKA” z oddziałami integracyjnymi,
Marta Górna – Dyrektor Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „CONCILIO”,
Joanna Pachniewska – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Zielona Żyrafa”,
Sylwia Radziwilska – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Mozart”
Ewa Kołodziejczak – Dyrektor Centrum Edukacji ZDZ w Iławie.