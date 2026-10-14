W Iławie też nagrodzono pracowników szkół i przedszkoli. Aż ośmiu dostało medal

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-10-14 14:43

Wyjątkowy dla nauczycieli i innych pracowników szkół oraz przedszkoli dzień świętowano w kinoteatrze "Pasja". Jak zwykle z tej okazji odbyła się gala, podczas której wręczono wyróżnienia oraz nagrody.

Publiczność siedząca w czerwonych fotelach kinoteatru podczas gali w Iławie. O nagrodach dla nauczycieli czytaj w Eska Iława.
Autor: Iławskie Centrum Kultury/ Materiały prasowe

Podczas uroczystej gali wyróżniono i nagrodzono następujące osoby:Dyrektorzy i nauczyciele, którzy otrzymali Nagrodę Burmistrza Miasta Iława:

1. Paweł Wisła – Szkoła Podstawowa nr 1

2. Mariusz Kosyl – Szkoła Podstawowa nr 2

3. Leszek Dolewski – Szkoła Podstawowa nr 3

4. Karolina Maruszczak – Szkoła Podstawowa nr 4

5. Anna Waszelewska – Szkoła Podstawowa nr 5

6. Jolanta Chodorowska – Przedszkole Miejskie nr 2

7. Ewelina Kowalska – Przedszkole Miejskie nr 3

8. Ewa Buczkowska – Przedszkole Miejskie nr 4

9. Agnieszka Buczyńska – Przedszkole Miejskie nr 5

10. Katarzyna Adamska – Przedszkole Miejskie nr 6

11. Aneta Stawirej – Przedszkole Miejskie nr 4

12. Jolanta Zakrzewska – Przedszkole Miejskie nr 3

Nauczyciele wyróżnieni listem gratulacyjnym Burmistrza Miasta Iławy

Wioletta Karwat – Szkoła Podstawowa nr 1

Wojciech Kopczyński – Szkoła Podstawowa nr 1

Aneta Kurkielewicz - Szkoła Podstawowa nr 2

Anna Kępara – Szkoła Podstawowa nr 2

Katarzyna Górska – Szkoła Podstawowa nr 3

Agnieszka Jakubowska – Szkoła Podstawowa nr 3

Marta Przybyła – Szkoła Podstawowa nr 4

Kamila Kozłowska – Szkoła Podstawowa nr 4

Justyna Stramska – Szkoła Podstawowa nr 5

Krystyna Jurkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 5

Ewelina Trzebiatowska – Przedszkole Miejskie nr 2

Beata Melkowska – Przedszkole Miejskie nr 3

Justyna Domeracka – Przedszkole Miejskie nr 4

Ewa Gerych – Przedszkole Miejskie nr 5

Katarzyna Brzózka – Przedszkole Miejskie nr 6

Administracja i obsługa - wyróżnieni listem gratulacyjnym Burmistrza Miasta Iławy

Katarzyna Boguszewska – Szkoła Podstawowa nr 1

Zygmunt Majewski – Szkoła Podstawowa nr 2

Agata Szustkowska – Szkoła Podstawowa nr 3

Beata Fijałkowska – Szkoła Podstawowa nr 4

Izabela Malinowska – Szkoła Podstawowa nr 5

Barbara Rygielska – Przedszkole Miejskie nr 2

Angelika Konopka – Przedszkole Miejskie nr 3

Ewelina Szneider – Przedszkole Miejskie nr 4

Danuta Bronikowska – Przedszkole Miejskie nr 5

Ewa Wysocka – Przedszkole Miejskie nr 6

Wyróżnieni Medalem Komisji Edukacji Narodowej

a) Grażyna Ziomek ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Iławie,

b) Joanna Dombek ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Iławie

c) Marta Kamińska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie

d) Karolina Maruszczak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie

e) Sebastian Rynkowski ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie

f) Kinga Michalak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie

g) Marek Karbowski ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie

h) Mariusz Sadowski ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie

Dyrektorzy placówek publicznych

Beata Niksa – Żubertowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

Magdalena Sidorowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

Paweł Leszek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

Edyta Witkowska –Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

Agata Dąbrowska– Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5

Beata Kasprzak –Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2

Jolanta Zakrzewska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3

Aneta Stawirej –Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4

Agnieszka Gurgielewicz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5

Danuta Kołecka – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6

Dyrektorzy placówek niepublicznych

 Edyta Wilczyńska – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Pluszak”

 Marzena Witkowska – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy”

 Marian Pokojski – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe Przedszkole w Magicznym Domu”,

 Krzysztof Miszewski – Dyrektor Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Guguś”

 Milena Przybyszewska – Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „MAJKA” z  oddziałami integracyjnymi,

 Marta Górna – Dyrektor Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego  „CONCILIO”,

 Joanna Pachniewska – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Zielona Żyrafa”,

 Sylwia Radziwilska – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Mozart”

 Ewa Kołodziejczak – Dyrektor Centrum Edukacji ZDZ w Iławie.

ROLKI

Gala
iława
dzień edukacji narodowej