Spacery edukacyjne po Iławie, prowadzone od 2014 roku przez Michała Młotka i Dariusza Paczkowskiego, na stałe wpisały się w kalendarz lokalnych wydarzeń. A ich popularność to najlepszy dowód na to, że mieszkańcy chętnie odkrywają i poznają przeszłość miejsc, które mijają na co dzień.Tym razem uczestnicy przyjrzą się z bliska ulicy Sobieskiego - jednej z głównych ulic Iławy. Choć znamy ją doskonale ze współczesnej perspektywy, jej przedwojenne i powojenne losy wciąż kryją wiele interesujących wątków i historii.Podczas listopadowego spaceru Michał Młotek i Dariusz Paczkowski pokażą archiwalne fotografie – niektóre z nich będą dla uczestników prawdziwym zaskoczeniem. Opierając się na dawnych relacjach prasowych i sprawdzonych źródłach, opowiedzą nie tylko o samej zabudowie i ciekawostkach z przeszłości, ale przede wszystkim o ludziach, którzy kiedyś przy niej mieszkali oraz prowadzili lokalne sklepy i zakłady.Wydarzenie ma charakter otwarty i jest bezpłatne – nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Organizatorzy zachęcają również samych iławian do współtworzenia opowieści. Osoby, które mieszkały w tej okolicy, znają ciekawostki związane z ulicą Sobieskiego lub mają w domowych albumach stare fotografie z tej części miasta, będą miały okazję podzielić się swoimi wspomnieniami na miejscu.Zbiórka w niedzielę, 22 listopada, o godzinie 14:00 przy Domu Weterana. Ze względu na listopadową aurę warto zadbać o ciepły ubiór.