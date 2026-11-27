W tegorocznej edycji akcji bierze udział ponad 200 placówek handlowych na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Przy wejściach do sklepów i w okolicach kas pojawią się specjalnie oznakowane kosze Banku Żywności oraz wolontariusze gotowi przyjąć dary serca.
Mały gest, który tworzy wielką pomoc
Świąteczna Zbiórka Żywności opiera się na prostej idei solidarności sąsiedzkiej. Nie wymaga wielkich nakładów finansowych – liczy się powszechność i zaangażowanie mieszkańców.
– Dla jednych dodatkowa paczka makaronu, butelka oleju czy kilogram mąki to niewielki wydatek. Dla innych to produkty, których zakup trzeba dokładnie zaplanować w domowym budżecie. Podczas zbiórki nie chodzi o wielkie darowizny. Kiedy tysiące osób dokładają po jednym produkcie, wspólnie możemy zapewnić naprawdę dużą pomoc. A przed świętami ma ona szczególne znaczenie – podkreśla Jolanta Markiewicz, dyrektor generalna Banku Żywności w Olsztynie.
Wszystkie zebrane artykuły trafią do lokalnych organizacji pomocowych współpracujących z Bankiem Żywności w Olsztynie, a stamtąd bezpośrednio do osób samotnych, seniorów, osób chorych oraz rodzin wielodzietnych i ubogich z naszego regionu.
Co najlepiej wrzucić do świątecznego kosza?
Aby pomoc była trwała i bezpieczna w dystrybucji, organizatorzy apelują o przekazywanie produktów o długim terminie przydatności do spożycia. Wśród najbardziej potrzebnych artykułów znajdują się:
- Podstawowe produkty sypkie: mąka, cukier, kasza, ryż, makaron,
- Tłuszcze: olej rzepakowy i słonecznikowy,
- Przetwory i dania gotowe: konserwy mięsne i rybne, pasztety, przetwory owocowe i warzywne (dżemy, powidła, groszek, kukurydza),
- Słodkości: czekolady, ciastka, pierniki i batony – upominki, które przyniosą mnóstwo radości najmłodszym podopiecznym.
Gdzie spotkasz wolontariuszy? Lista sklepów w powiatach iławskim, ostródzkim i nowomiejskim
W dniach 27 i 28 listopada zbiórka będzie prowadzona w kilkudziesięciu punktach na terenie zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego:
Powiat iławski
- Iława:
- Biedronka – ul. Smolki 12A
- Kaufland – ul. Wyszyńskiego 33
- Lidl – ul. Kościuszki 22B
- Lubawa:
- Biedronka – ul. Kopernika 3
- Biedronka – ul. Wyzwolenia 3a
- Groszek – ul. Kupnera 4
- Groszek – Byszwałd 4
- Groszek – Łążyn 42
- Lewiatan – ul. Warszawska 13
- Lewiatan – Mortęgi 42C
- Lidl – ul. Toruńska 2
- Netto – ul. Wyzwolenia 1
- PoloMarket – ul. Poznańska 13
- Kazanice:
- Sklep spożywczo-przemysłowy – Kazanice 58
- Prątnica:
- Groszek – Prątnica
- Rożental:
- Lewiatan – Rożental 12
- Lewiatan – Kazanice 56
- Rumienica:
- SHR „ROLNIK” – Rumienica 10
- Sampława:
- Lewiatan – Sampława 6
- Szczepankowo:
- Groszek – Szczepankowo 32
- Wałdyki:
- Groszek – Wałdyki 3
- Złotowo:
- Groszek – Złotowo 84
- Nowa Wieś:
- Handel Usługi – Nowa Wieś 18A
Powiat ostródzki
- Morąg:
- Gama – ul. Bema 1
- Gama – ul. Kwiatowa 12
- Gama – ul. Mickiewicza 14
- Gama – ul. Mickiewicza 42
- Lewiatan – ul. Wyszyńskiego 3
- SORT – ul. Armii Krajowej 7
Powiat nowomiejski
- Nowe Miasto Lubawskie:
- Biedronka – ul. Działyńskich 12A
- Biedronka – ul. Grunwaldzka 19
- Biedronka – ul. Jagiellońska 40I
- Netto – ul. 3 Maja 32A
- Netto – ul. Żwirki i Wigury 1E
Pełna lista sklepów w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie będzie można zostawić produkty.
Pamiętajmy – każdy podarowany produkt to dowód empatii i realna pomoc w przygotowaniu godnych, ciepłych świąt dla drugiego człowieka.