W tegorocznej edycji akcji bierze udział ponad 200 placówek handlowych na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Przy wejściach do sklepów i w okolicach kas pojawią się specjalnie oznakowane kosze Banku Żywności oraz wolontariusze gotowi przyjąć dary serca.

Mały gest, który tworzy wielką pomoc

Świąteczna Zbiórka Żywności opiera się na prostej idei solidarności sąsiedzkiej. Nie wymaga wielkich nakładów finansowych – liczy się powszechność i zaangażowanie mieszkańców.

– Dla jednych dodatkowa paczka makaronu, butelka oleju czy kilogram mąki to niewielki wydatek. Dla innych to produkty, których zakup trzeba dokładnie zaplanować w domowym budżecie. Podczas zbiórki nie chodzi o wielkie darowizny. Kiedy tysiące osób dokładają po jednym produkcie, wspólnie możemy zapewnić naprawdę dużą pomoc. A przed świętami ma ona szczególne znaczenie – podkreśla Jolanta Markiewicz, dyrektor generalna Banku Żywności w Olsztynie.

Wszystkie zebrane artykuły trafią do lokalnych organizacji pomocowych współpracujących z Bankiem Żywności w Olsztynie, a stamtąd bezpośrednio do osób samotnych, seniorów, osób chorych oraz rodzin wielodzietnych i ubogich z naszego regionu.

Co najlepiej wrzucić do świątecznego kosza?

Aby pomoc była trwała i bezpieczna w dystrybucji, organizatorzy apelują o przekazywanie produktów o długim terminie przydatności do spożycia. Wśród najbardziej potrzebnych artykułów znajdują się:

Podstawowe produkty sypkie: mąka, cukier, kasza, ryż, makaron,

mąka, cukier, kasza, ryż, makaron, Tłuszcze: olej rzepakowy i słonecznikowy,

olej rzepakowy i słonecznikowy, Przetwory i dania gotowe: konserwy mięsne i rybne, pasztety, przetwory owocowe i warzywne (dżemy, powidła, groszek, kukurydza),

konserwy mięsne i rybne, pasztety, przetwory owocowe i warzywne (dżemy, powidła, groszek, kukurydza), Słodkości: czekolady, ciastka, pierniki i batony – upominki, które przyniosą mnóstwo radości najmłodszym podopiecznym.

Gdzie spotkasz wolontariuszy? Lista sklepów w powiatach iławskim, ostródzkim i nowomiejskim

W dniach 27 i 28 listopada zbiórka będzie prowadzona w kilkudziesięciu punktach na terenie zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego:

Powiat iławski

Iława: Biedronka – ul. Smolki 12A Kaufland – ul. Wyszyńskiego 33 Lidl – ul. Kościuszki 22B

Lubawa: Biedronka – ul. Kopernika 3 Biedronka – ul. Wyzwolenia 3a Groszek – ul. Kupnera 4 Groszek – Byszwałd 4 Groszek – Łążyn 42 Lewiatan – ul. Warszawska 13 Lewiatan – Mortęgi 42C Lidl – ul. Toruńska 2 Netto – ul. Wyzwolenia 1 PoloMarket – ul. Poznańska 13

Kazanice: Sklep spożywczo-przemysłowy – Kazanice 58

Prątnica: Groszek – Prątnica

Rożental: Lewiatan – Rożental 12 Lewiatan – Kazanice 56

Rumienica: SHR „ROLNIK” – Rumienica 10

Sampława: Lewiatan – Sampława 6

Szczepankowo: Groszek – Szczepankowo 32

Wałdyki: Groszek – Wałdyki 3

Złotowo: Groszek – Złotowo 84

Nowa Wieś: Handel Usługi – Nowa Wieś 18A



Powiat ostródzki

Morąg: Gama – ul. Bema 1 Gama – ul. Kwiatowa 12 Gama – ul. Mickiewicza 14 Gama – ul. Mickiewicza 42 Lewiatan – ul. Wyszyńskiego 3 SORT – ul. Armii Krajowej 7



Powiat nowomiejski

Nowe Miasto Lubawskie: Biedronka – ul. Działyńskich 12A Biedronka – ul. Grunwaldzka 19 Biedronka – ul. Jagiellońska 40I Netto – ul. 3 Maja 32A Netto – ul. Żwirki i Wigury 1E



Pełna lista sklepów w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie będzie można zostawić produkty.

Pamiętajmy – każdy podarowany produkt to dowód empatii i realna pomoc w przygotowaniu godnych, ciepłych świąt dla drugiego człowieka.