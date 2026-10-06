VIII Półmaraton w Biskupcu już 25 października! W tym roku pod skrzydłami Orła

VIII Półmaraton w Biskupcu już 25 października!

Miłośnicy biegania mogą już rezerwować termin w swoich kalendarzach. 25 października w Biskupcu odbędzie się już po raz ósmy - Półmaraton - wydarzenie, które na stałe wpisało się w sportowy kalendarz gminy i regionu. W tym roku pod skrzydłami Orła.

Na starcie ponownie spotkają się zarówno bardziej doświadczeni biegacze, jak i osoby, które chcą po raz pierwszy zmierzyć się z dłuższym dystansem, sprawdzić swoje możliwości lub po prostu spędzić aktywnie czas. To będzie okazja nie tylko do sportowej rywalizacji, ale także do wspólnego przeżywania emocji i kibicowania.

Sport nie tylko dla dorosłych

Sportowe wyzwanie czeka również na najmłodszych. Tego samego dnia odbędą się biegi na krótszych dystansach dla dzieci i młodzieży. Dzięki temu w wydarzeniu będą mogli wziąć udział uczestnicy w różnym wieku, a cały dzień stanie się prawdziwym świętem aktywności i sportu dla całych rodzin.

Niedzielę spędź w Biskupcu!

Warto więc już dziś zaplanować tę wyjątkową niedzielę i zachęcić do udziału rodzinę, przyjaciół czy znajomych. Można stanąć na starcie, pokonać wybrany dystans albo pojawić się na trasie i głośno dopingować biegaczy. Jedno jest pewne - w Biskupcu tego dnia nie zabraknie dobrej energii.