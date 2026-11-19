Wydarzenie zaplanowane na początek grudnia w gminie Biskupiec przyciągnie pasjonatów wodniackiej rywalizacji z różnych zakątków kraju. Tym razem zamiast walki z falami na otwartym akwenie, uczestnicy zmierzą się na specjalistycznych ergometrach smoczych.

Zawody potrwają w godzinach od 9:00 do 16:00, a rywalizacja odbędzie się na dystansie 500 metrów – zarówno dla juniorów, jak i seniorów w różnych kategoriach wiekowych (w tym Premier, Senior A 40+, Senior B 50+ oraz Senior C). Przewidziano także widowiskowe wyścigi sztafetowe kobiet i mężczyzn, w których stawką będzie Puchar Wójta Gminy Biskupiec, Arkadiusza Dobka.

Maszyna, która nie wybacza błędów

Choć wielu osobom ergometry kojarzą się z klasycznymi „wioślarzami”, urządzenia do smoczych łodzi stawiają przed zawodnikami zupełnie inne wyzwania techniczne i wydolnościowe. W przeciwieństwie do wioślarstwa klasycznego, gdzie pracuje się oburącz na ruchomym siodełku, na ergosmoku siedzi się na sztywnej ławeczce i wiosłuje jednostronnie, w stylu kanadyjkowym.

Jak podkreśla Janusz Waidaugusek, rywalizacja na trenażerze bywa bezwzględna i wymaga żelaznej dyscypliny taktycznej:

„Myślę, że są trudniejsze, bo maszyna nie wybacza błędów. Jeżeli się przypalimy na początku, to już te 500 metrów – co dla niektórych jest dwiema minutami, dla naszego czempiona średnio dwie i pół minuty – może skończyć się bardzo ciężko, z załamaniem oddechu włącznie. Tutaj trzeba mieć bardzo dobre rozeznanie, jak podejść do tego urządzenia, jak z niego korzystać i jak rozłożyć siły na cały bieg.”

Dla zawodników przygotowano nie tylko stanowiska startowe do wyścigów na czas, ale również maszyny rozgrzewkowe, dzięki którym każdy uczestnik będzie mógł zapoznać się ze sprzętem przed oficjalnym startem.

Pierwszy krok do pucharowego finału

Impreza w Biskupcu to dopiero początek większego projektu. „Dragon Erg Challenge vol. 1” zainauguruje dwuetapowy cykl. Druga odsłona zawodów odbędzie się w Gdańsku, gdzie nastąpi podsumowanie punktacji z obu startów oraz wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek całego touru.

Organizatorzy zadbali o atrakcyjne nagrody rzeczowe dla najmłodszych uczestników – całe podium juniorskie otrzyma upominki ufundowane dzięki wsparciu lokalnego samorządu. Rejestracja do zawodów właśnie ruszyła drogą internetową i potrwa do kilku dni przed imprezą (końca listopada).

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Nowa sekcja i szansa dla młodzieży

Wizyta smoczych łodzi w Biskupcu to nie tylko jednorazowe święto sportu, ale również zapowiedź stałej obecności tej dyscypliny w regionie. Przy Klubie Sportowym Biskupiec powołano już sekcję sportów wodnych, której celem jest aktywizacja dzieci i młodzieży. Od wiosny planowane są zajęcia na okolicznych akwenach – m.in. w Gaju oraz na nowo zagospodarowanej plaży w Łąkorzu.

Wodne plany obejmują małe kajaki, elementy kajak-polo oraz zaszczepianie w najmłodszych pasji do aktywnego spędzania czasu nad wodą, łącząc sport ze świetną zabawą i edukacją.

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Chcesz dowiedzieć się więcej o kulisach organizacji zawodów, sukcesach reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy w Monachium oraz zaangażowaniu wodniaków w zbliżający się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?

Posłuchaj pełnego nagrania wywiadu z Januszem Waidauguskiem w poniższym podcaście: