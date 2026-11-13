Adoptuj psa, dostaniesz tysiąc zł. To najnowsza propozycja gminy Iława

Kto może otrzymać rekompensatę?

Osoba pełnoletnia, która adoptuje ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Iławie psa:

- w wieku powyżej 1 roku życia,

- wcześniej odłowionego na terenie Gminy Iława,

- na podstawie zawartej ze schroniskiem umowy adopcyjnej.

Na co można przeznaczyć otrzymane środki?

Rekompensata może pokryć m.in. koszty:

- zabiegów weterynaryjnych i szczepień ochronnych,

- zakupu lub budowy kojca i budy,

- zakupu smyczy, obroży, legowisk, misek i innych akcesoriów,

- zakupu preparatów pielęgnacyjnych i profilaktycznych.

Ważne!

Rekompensata wynosi maksymalnie 1000 zł na jednego psa.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Iławie w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy adopcyjnej, wraz z jej kopią.

Jedno gospodarstwo domowe może adoptować maksymalnie dwa psy rocznie w ramach programu.

Nie kupuj – adoptuj!

Podaruj psu bezpieczny dom, miłość i szansę na nowe życie.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Iławie

ul. Komunalna 2B, Iława

Szczegółowe informacje, regulamin programu oraz wzory dokumentów można uzyskać w Urzędzie Gminy Iława, biuro nr 202.