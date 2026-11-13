Adoptuj psa, dostaniesz tysiąc zł. To najnowsza propozycja gminy Iława

Kto może otrzymać rekompensatę?
Osoba pełnoletnia, która adoptuje ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Iławie psa:
- w wieku powyżej 1 roku życia,
- wcześniej odłowionego na terenie Gminy Iława,
- na podstawie zawartej ze schroniskiem umowy adopcyjnej.
Na co można przeznaczyć otrzymane środki?
Rekompensata może pokryć m.in. koszty:
- zabiegów weterynaryjnych i szczepień ochronnych,
- zakupu lub budowy kojca i budy,
- zakupu smyczy, obroży, legowisk, misek i innych akcesoriów,
- zakupu preparatów pielęgnacyjnych i profilaktycznych.
Ważne!
Rekompensata wynosi maksymalnie 1000 zł na jednego psa.
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Iławie w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy adopcyjnej, wraz z jej kopią.
Jedno gospodarstwo domowe może adoptować maksymalnie dwa psy rocznie w ramach programu.
Nie kupuj – adoptuj!
Podaruj psu bezpieczny dom, miłość i szansę na nowe życie.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Iławie
ul. Komunalna 2B, Iława
Szczegółowe informacje, regulamin programu oraz wzory dokumentów można uzyskać w Urzędzie Gminy Iława, biuro nr 202.