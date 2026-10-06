Retro-wykopki szykuje rolnik spod NML. To akcja charytatywna dla dwójki dzieci

Pomysł retro-wykopków rok temu pojawił się z potrzeby niesienia pomocy Ignasiowi - 4-letniemu chłopcu z nowotworem.

Tomasz Markuszewski wymyślił, a w realizację tego przedsięwzięcia zaangażowało się wiele dobrych osób. W szalonym tempie (2 tygodnie!) zorganizowano pierwsze RETRO WYKOPKI.Chodziło o to, żeby wydobyć z ziemi własnego ziemniaka, przejechać się wozem, a w przerwie zasiąść przy ognisku, zjeść kartoflankę lub upieczonego ziemniaka.

I tu swoją wielką moc pokazała społeczność Linowca i Grodziczna (powiat nowomiejski). Moc sąsiadów, znajomych, rodziny, KGW Linowiec, OSP Grodziczno, po prostu bardzo wielu dobrych ludzi!

Wszyscy chcieli coś od siebie dać. Wóz strażacki miał pełne, dziecięce obłożenie, stoły uginające się od ciast i smakołyków, retro samochody, alpaki, które dzieciaki sowicie nakarmiły i wygłaskały.

Pamiętając o Ignasiu, w tym roku akcja obejmie dwoje dzieci: Jaśminkę i Bartka.

Jaśminka Haska z Iławy, jej diagnoza to dziecięce porażenie połowicze, stan po prawostronnym krwawieniu dokomorowym oraz opóźnienie ruchowe.

Jaśminka potrzebuje wsparcia, które umożliwi jej rehabilitację, niezbędne konsultacje i zakup potrzebnego sprzętu. Ciężka praca rodziców i terapeutów przynosi efekty, nie można się zatrzymywać, Jaśminka wymiata i daje z siebie wszystko, my możemy pomóc zapewnić środki, żeby nic Jej nie hamowało w drodze po sprawność i samodzielność.

Bartuś Piotrowski to 3-latek ze Zbiczna w powiecie brodnickim, usłyszał diagnozę, która rozrywa serca rodziców, która zmienia wszystko i której nie powinno usłyszeć żadne dziecko - glejak pnia mózgu IV stopnia (DIPG) z mutacją H3K27.

- Taką samą diagnozę usłyszał Ignaś... to że pojawia się kolejne dziecko, "po sąsiedzku", w tak krótkim czasie... Musimy coś zrobić - mówią organizatorzy. Rodzice potrzebują wsparcia finansowego, żeby zapewnić Bartusiowi to, czego na ten moment potrzebuje, a co generuje koszty, ciężkie do udźwignięcia. Dojazdy, rehabilitacja, specjaliści, leczenie, wszystko, co umożliwi stanięcie do walki o życie Bartusia.

W tym roku w programie:⚡WYKOPKI,

⚡warsztaty kreatywne,

⚡spacer z alpakami,

⚡pieczone ziemniaki,

⚡ognisko z kiełbaskami,

⚡dmuchańce,

⚡kawiarenka.

No i coś EXTRA - Muzyczny Projekt Stodoła, czyli Muza na żywo! Zagrają:

⚡ De Kolt

⚡ Bez Kaucji

⚡ Garage

⚡ Sala2band

A na deser jam session.

Posłuchaj, co organizatorzy powiedzieli w Esce Iława:

Retro-wykopki - charytatywne wydarzenie u rolnika

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