Znów zawyją syreny alarmowe. To kolejne ćwiczenia

We wtorek, 21 lipca, w godzinach 7:00–19:00 w całej Polsce odbędą się testy systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Służby sprawdzą w ten sposób sprawność techniczną urządzeń oraz procedury informowania obywateli.

W trakcie ćwiczeń na terenie całego kraju – w tym w województwie warmińsko-mazurskim – zostaną uruchomione syreny alarmowe. Nadane zostaną dwa sygnały:

sygnał modulowany (trwający 3 minuty) – oznaczający ogłoszenie alarmu,

sygnał ciągły (trwający 3 minuty) – oznaczający odwołanie alarmu.

Zanim dźwięk syren rozlegnie się w przestrzeni publicznej, mieszkańcy otrzymają oficjalne komunikaty. Informacje o testach zostaną rozesłane za pomocą:

Alertu RCB (wiadomości SMS na telefony komórkowe),

aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO),

komunikatów w lokalnych mediach.

Zachowaj spokój – to tylko ćwiczenia

Usłyszenie syren we wtorek nie oznacza żadnego realnego zagrożenia. To zaplanowane działania testowe. Organizatorzy apelują o zachowanie spokoju i niewykonywanie żadnych nerwowych ruchów po usłyszeniu sygnałów.

Warto przekazać tę informację rodzinie, sąsiadom i znajomym. Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby starsze oraz te, które mają ograniczony dostęp do mediów i mogą nie wiedzieć o planowanej akcji. Wspólnie zadbajmy o to, aby nikt nie poczuł się zaniepokojony sygnałami.

W przypadku konieczności wyznaczono termin zapasowy na dzień 22 lipca 2026 r.