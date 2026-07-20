Znów zawyją syreny alarmowe. To kolejne ćwiczenia

Dawid Jakubowski
Dawid Jakubowski
2026-07-20 10:10

21 lipca 2026 r. (wtorek) w godzinach na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone ogólnopolskie ćwiczenie z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności pod kryptonimem „ALARM-26”.

Srebrna syrena alarmowa na dachu budynku obok czerwonej dachówki. O ćwiczeniach ALARM-26 przeczytasz na Eska Iława.
Autor: UM Iława/ Materiały prasowe Nowoczesne syreny alarmowe

We wtorek, 21 lipca, w godzinach 7:00–19:00 w całej Polsce odbędą się testy systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Służby sprawdzą w ten sposób sprawność techniczną urządzeń oraz procedury informowania obywateli.

W trakcie ćwiczeń na terenie całego kraju – w tym w województwie warmińsko-mazurskim – zostaną uruchomione syreny alarmowe. Nadane zostaną dwa sygnały:

  • sygnał modulowany (trwający 3 minuty) – oznaczający ogłoszenie alarmu,
  • sygnał ciągły (trwający 3 minuty) – oznaczający odwołanie alarmu.

Zanim dźwięk syren rozlegnie się w przestrzeni publicznej, mieszkańcy otrzymają oficjalne komunikaty. Informacje o testach zostaną rozesłane za pomocą:

  • Alertu RCB (wiadomości SMS na telefony komórkowe),
  • aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO),
  • komunikatów w lokalnych mediach.

Zachowaj spokój – to tylko ćwiczenia

Usłyszenie syren we wtorek nie oznacza żadnego realnego zagrożenia. To zaplanowane działania testowe. Organizatorzy apelują o zachowanie spokoju i niewykonywanie żadnych nerwowych ruchów po usłyszeniu sygnałów.

Warto przekazać tę informację rodzinie, sąsiadom i znajomym. Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby starsze oraz te, które mają ograniczony dostęp do mediów i mogą nie wiedzieć o planowanej akcji. Wspólnie zadbajmy o to, aby nikt nie poczuł się zaniepokojony sygnałami.

W przypadku konieczności wyznaczono termin zapasowy na dzień 22 lipca 2026 r.