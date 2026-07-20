Gdy żona wróciła z imprezy, urządził jej awanturę. Nałożono Niebieską Kartę

Dawid Jakubowski
Dawid Jakubowski
2026-07-20 14:39

W sobotę (18.07.2026 r.) policjanci zostali skierowani do jednej z miejscowości w gm. Lubawa, gdzie według zgłoszenia miało dojść do bójki małżeństwa.

Bok radiowozu z napisem Policja. O interwencji w gminie Lubawa przeczytasz na Eska Iława.
Autor: Monika Półbratek

Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 43-latek znajdując się w stanie nietrzeźwości, po powrocie małżonki z imprezy, wszczął awanturę domową w trakcie której ubliżał, wyzywał i przewrócił kobietę, stwarzając realne zagrożenie dla jej życia i zdrowia.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę w komendzie, a w rodzinie wdrożona została procedura Niebieskie Karty. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty z art. 207 KK,

Sąd w niedzielę (19.07.2026 r.) na wniosek policjantów i prokuratora zastosował wobec niego dozór policyjny z obowiązkiem stawiania się trzy razy w tygodniu na komisariacie, nakaz opuszczenia wspólnego miejsca zamieszkania oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość nie mniejszą niż 50 metrów, oraz zawiadamiana funkcjonariuszy w Lubawie o zamierzonym wyjeździe na okres powyżej 5 dni oraz terminie powrotu.

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