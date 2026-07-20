Gdy żona wróciła z imprezy, urządził jej awanturę. Nałożono Niebieską Kartę

Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 43-latek znajdując się w stanie nietrzeźwości, po powrocie małżonki z imprezy, wszczął awanturę domową w trakcie której ubliżał, wyzywał i przewrócił kobietę, stwarzając realne zagrożenie dla jej życia i zdrowia.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę w komendzie, a w rodzinie wdrożona została procedura Niebieskie Karty. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty z art. 207 KK,

Sąd w niedzielę (19.07.2026 r.) na wniosek policjantów i prokuratora zastosował wobec niego dozór policyjny z obowiązkiem stawiania się trzy razy w tygodniu na komisariacie, nakaz opuszczenia wspólnego miejsca zamieszkania oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość nie mniejszą niż 50 metrów, oraz zawiadamiana funkcjonariuszy w Lubawie o zamierzonym wyjeździe na okres powyżej 5 dni oraz terminie powrotu.