Przyszedł do MOPS-u i groził pozbawieniem życia

W poniedziałek (13.07.2026 r.) policjanci z iławskiej jednostki otrzymali informację o mężczyźnie, który na terenie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy w Lubawie, znajdując się pod wpływem alkoholu, groził pozbawieniem życia dwóm pracownikom socjalnym, przy czym groźby te wzbudziły u pokrzywdzonych uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione.

Funkcjonariusze zatrzymali 35-letniego mężczyznę, przesłuchali świadków zdarzenia oraz osoby pokrzywdzone, a zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów kierowania gróźb karalnych.

Na wniosek prokuratora i funkcjonariuszy policji, w sobotę (18.07.2026 r.) Sąd Rejonowy w Iławie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres najbliższych 3 miesięcy, oceniając, iż jest to niebędne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a mężczyza był już wcześniej karany za przestępstwa przeciwko wolności.