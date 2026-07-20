Stał na placu i bawił się światłami. Policja wezwana do dziwnego kierowcy

Kierujący miał na przemian ruszać, cofać i bawić się światłami. Funckjonariusze, którzy zjawili się na miejscu zauważyli wskazany w zgłoszeniu pojazd i kierującego. Mężczyznę sprawdzono pod kątem trzeźwości a wynik wskazał, że ma w organizmie ponad 1,2 promila.

Ponadto, po sprawdzeniu kierującego w systemach policyjnych okazało się, że posiada dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Policjanci zatrzymali mężczyznę i osadzili w policyjnej izbie. Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie się do orzeczonych środków karnych.

W sobotę (18.07.2026 r.) na wniosek policjantów i prokuratora zastosowano wobec 40-letniego mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego z obowiązkiem stawiennictwa w KPP Iława raz w tygodniu, oraz zawiadamiana policji o zamierzonym wyjeździe na okres powyżej 5 dni oraz terminie powrotu.