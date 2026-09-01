Zmiana proboszcza w parafii w Rudzienicach

Pożegnanie ks. Adama Olszewskiego odbyło się podczas uroczystej Mszy św., w której uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie. Za wieloletnią posługę, zaangażowanie oraz troskę o parafię i lokalną społeczność podziękowali mu m.in. Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, przedstawiciele rady parafialnej, strażacy oraz członkinie kółka różańcowego.Ks. Adam Olszewski przez blisko cztery dekady był ważną postacią życia Rudzienic i całej lokalnej społeczności. W czasie swojej posługi angażował się nie tylko w działalność duszpasterską, ale również w rozwój parafii i realizację licznych inwestycji, w tym remont zabytkowego kościoła.Nowy proboszcz, ks. dr hab. Marek Żmudziński, rozpoczyna posługę w rudzienickiej parafii. Uroczyste wprowadzenie nowego proboszcza odbędzie się w niedzielę, 6 września, podczas Mszy św. o godz. 11:00.Życzymy ks. Adamowi Olszewskiemu wielu lat zdrowia, spokoju i satysfakcji z dotychczasowej posługi, a ks. Markowi Żmudzińskiemu pomyślności oraz wielu dobrych chwil w pracy duszpasterskiej w parafii w Rudzienicach.

UG IławaFot. Ryszard Sak

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