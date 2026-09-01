Powiatowe obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Iławie. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku, gdzie przy dźwiękach Hymnu Państwowego oficjalnie rozpoczęto obchody. Następnie uczestnicy wysłuchali powitania zaproszonych gości oraz rysu historycznego przygotowanego przez nauczyciela tej szkoły, Łukasza Boruckiego, przypominającego wydarzenia związane z wybuchem II wojny światowej.

Najważniejszym momentem był Apel Pamięci, podczas którego oddano hołd tym, którzy walczyli i polegli w obronie Ojczyzny.Uroczystości zakończyło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Bohaterów Września 1939 Roku. Był to symboliczny wyraz pamięci, szacunku i wdzięczności wobec tych, którzy we wrześniu 1939 roku stanęli w obronie Polski.

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