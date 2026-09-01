Festyn Dobrego Sąsiada w Woli Kamieńskiej

Spotkanie rozpoczęła sołtys sołectwa Wola Kamieńska Aleksandra Baranik, witając mieszkańców i zapraszając wszystkich do wspólnego świętowania.

Na najmłodszych czekały liczne animacje przygotowane przez GOK Laseczno. Wspólne malowanie dostarczyło dzieciom mnóstwo radości, a na zakończenie na uczestników czekały nagrody i upominki ufundowane przez panią sołtys.

Podczas festynu nie zabrakło również ważnego elementu edukacyjnego. Ochotnicza Straż Pożarna w Tynwałdzie przeprowadziła trening w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, pokazując mieszkańcom, jak ważna jest wiedza i przygotowanie na sytuacje zagrożenia.

Nie zabrakło również sportowych emocji! Mieszkańcy zmierzyli się w turnieju tenisa stołowego o Puchar Sołtysa. Była rywalizacja, a przede wszystkim świetna zabawa!

Festyn był również prawdziwą ucztą dla podniebienia. Mieszkańcy częstowali pysznym żurkiem, a panie z KGW Tynwałd przygotowały wiele smakołyków, w tym przepyszne pierogi, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Na stołach nie zabrakło również domowych ciast przygotowanych przez mieszkańców.

A kiedy nadszedł wieczór, scenę przejął Blues Station! Gwiazda wieczoru zadbała o wyjątkową atmosferę i muzyczną oprawę, zachęcając uczestników do wspólnej zabawy.

Festyn zorganizowali: Sołtys Woli Kamieńskiej wraz z Radą Sołecką, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska oraz GOK Laseczno.

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