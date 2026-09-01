Festyn Dobrego Sąsiada w Woli Kamieńskiej

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-09-01 14:42

W Woli Kamieńskiej odbył się pełen radości, dobrej zabawy i sąsiedzkiej integracji Festyn Dobrego Sąsiada. Na najmłodszych czekały liczne animacje. Podczas festynu nie zabrakło również ważnego elementu edukacyjnego oraz sportowych emocji.

Spotkanie rozpoczęła sołtys sołectwa Wola Kamieńska Aleksandra Baranik, witając mieszkańców i zapraszając wszystkich do wspólnego świętowania.

Na najmłodszych czekały liczne animacje przygotowane przez GOK Laseczno. Wspólne malowanie dostarczyło dzieciom mnóstwo radości, a na zakończenie na uczestników czekały nagrody i upominki ufundowane przez panią sołtys.

Podczas festynu nie zabrakło również ważnego elementu edukacyjnego. Ochotnicza Straż Pożarna w Tynwałdzie przeprowadziła trening w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, pokazując mieszkańcom, jak ważna jest wiedza i przygotowanie na sytuacje zagrożenia.

Nie zabrakło również sportowych emocji! Mieszkańcy zmierzyli się w turnieju tenisa stołowego o Puchar Sołtysa. Była rywalizacja, a przede wszystkim świetna zabawa!

Festyn był również prawdziwą ucztą dla podniebienia. Mieszkańcy częstowali pysznym żurkiem, a panie z KGW Tynwałd przygotowały wiele smakołyków, w tym przepyszne pierogi, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Na stołach nie zabrakło również domowych ciast przygotowanych przez mieszkańców.

A kiedy nadszedł wieczór, scenę przejął Blues Station! Gwiazda wieczoru zadbała o wyjątkową atmosferę i muzyczną oprawę, zachęcając uczestników do wspólnej zabawy.

Festyn zorganizowali: Sołtys Woli Kamieńskiej wraz z Radą Sołecką, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska oraz GOK Laseczno.

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