Zmiana dowódcy w 42 Batalionie Lekkiej Piechoty w Morągu

Uroczyste przekazanie dowodzenia miało miejsce w piątek, na placu apelowym morąskiego batalionu. W uroczystości wzięli udział żołnierze, przedstawiciele lokalnych samorządów i instytucji, a także służb mundurowych.

"- Chcę dziś podziękować żołnierzom batalionu. To wy tworzycie jego siłę. Wasza wytrwałość, dyscyplina, zaangażowanie do służby sprawiają, że ten pododdział jest czymś więcej niż tylko strukturą organizacyjną. Jest zespołem, który potrafi sprostać każdemu zadaniu" - powiedział podczas uroczystości dotychczasowy dowódca 42 Batalionu Lekkiej Piechoty, ppłk Maciej Górzny, który z 4 Warmińsko-Mazurską Brygadą Obrony Terytorialnej związany jest od 2018 r. Będącym częścią tej brygady batalionem w Morągu ppłk Górzny dowodził od 2023 roku. Do czasu wyznaczenia jego następcy obowiązki dowódcy pełnił będzie dotychczasowy zastępca - mjr Bartosz Kępski.

Zmiana związana jest z objęciem przez ppłk. Górznego stanowiska szefa sztabu 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT.

"- Bardzo się cieszę, że będę miał ciebie jeszcze bliżej i będę korzystał z twoich zdolności w sztabie brygady" – mówił podczas uroczystości i dowódca 4W-MBOT, płk Cezary Kiszkowiak, który - podsumowując życiorys i dokonania nowego szefa sztabu o ppłk. Macieju Górznym powiedział „to oficer kompletny”.

42 Morąski Batalion Lekkiej Piechoty im. Ppor. Stanisława Balla, ps. Sowa jest jednym z pięciu, tworzących 4 Warmińsko-Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej, największą z brygad WOT w kraju.

