68-latek z Lubawy odpowie za porysowanie auta pod blokiem

Na początku lutego 2025 roku oficer dyżurny iławskiej jednostki Policji został poinformowany o uszkodzeniu samochodu. W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że sprawca nieustalonym narzędziem porysował powłokę lakierniczą na zaparkowanym przed blokiem aucie.

Policjanci przyjęli zawiadomienie o przestępstwie oraz wykonali oględziny pojazdu, a także przesłuchali świadków. Okazało się, że moment uszkodzenia mienia został zarejestrowany przez kamerę monitoringu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na ustalenie i zatrzymanie podejrzanego.

Mieszkaniec Lubawy usłyszał zarzut, a postępowanie zakończono aktem oskarżenia. Straty pokrzywdzonej to 1400 zł. Jak ustalili policjanci, sprawca działał szybko, starając się pozostać niezauważonym. Zapewne myślał, że przestępstwo ujdzie mu płazem. Nic bardziej mylnego.

Jak się okazało 68-latek, miał konflikt z kobietą, dlatego porysował jej auto. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczył przed sądem.

Kodeks karny za zniszczenie mienia przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.