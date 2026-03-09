Mieszkaniec gminy Susz odpowie za ucieczkę po wypadku i pozostawienie pasażerów bez opieki

Dawid Jakubowski
Dawid Jakubowski
2026-03-09 11:05

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Suszu wspólnie z prokuraturą prowadzili dochodzenie, przeciwko 19-latkowi. W lipcu 2025 roku policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego. Teraz sprawę zakończono aktem oskarżenia.

Auto w rowie

Autor: Pexels.com

W lipcu 2025 roku policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego. W trakcie czynności ustalili, że 19-latek kierujący Audi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, po czym zjechał na lewe pobocze drogi. Następnie najechał na krawędź bariery energochłonnej, wypadając z drogi, a ostatecznie wjechał do przydrożnego rowu.

Kierowca oddalił się, pozostawiając na miejscu rannych pasażerów. Na miejsce natychmiast pojechały służby ratunkowe.

Kiedy funkcjonariusze policji, straży pożarnej, a także ratownicy medyczni udzielali pomocy rannym mężczyznom, kolejni policjanci szukali kierowcy. Po kilku godzinach zatrzymali mieszkańca gminy Susz. Kierującym Audi okazał się 19-latek.

Mieszkaniec gminy Susz został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Jak ustalili funkcjonariusze, pasażerowie Audi z obrażeniami ciała trafili do szpitala. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu 19-latkowi, do którego się przyznał, a postępowanie zakończyć aktem oskarżenia.

Mieszkaniec gminy Susz w najbliższym czasie za spowodowanie wypadku drogowego i ucieczkę z miejsca zdarzenia odpowie przed sądem.

Kodeks karny za spowodowanie wypadku, którego następstwem jest uszczerbek na zdrowiu innej osoby, a sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, przewiduje karę do 4,5 roku pozbawienia wolności.

