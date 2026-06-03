Zaskakująco dużo pomysłów w Suskim Budżecie Obywatelskim. Jest wstępna lista

Każdy projekt został oceniony indywidualnie zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz możliwościami realizacyjnymi.

Do kolejnego etapu zakwalifikowano projekty, które spełniły wymagania formalne, były zgodne z regulaminem Budżetu Obywatelskiego oraz mogły zostać zrealizowane w ramach dostępnych środków i kompetencji gminy, i są to:

Tu Bije Serce Ulnowa – Zadbajmy o Nasze Boisko (inwestycyjny)

Bajkowy Zakątek – Modernizacja Placu Zabaw w Bałoszycach (inwestycyjny)

Projekt: Dziecięca Grupa Ludowa „MAŁE MAZURY” – Panna z różą (społeczny)

Kamieniec – Tu rosną skrzydła wyobraźni (inwestycyjny)

Warsztaty dla rodziców – zrozumieć swoje dziecko (społeczny)

Interaktywna podłoga FunFloor 3w1 dla dzieci i młodzieży w Gminie Susz (szkolny)

Zielone Januszewo – miejsce spotkań i odpoczynku (inwestycyjny)

EkoJanuszewo – cykl warsztatów ekologicznych i przyrodniczych dla mieszkańców sołectwa Januszewo (społeczny)

Konwencja Fitness: Balance & Energy fitness (społeczny)

Susz Wspiera Opiekunów (społeczny)

Wiata rekreacyjna dla mieszkańców dzielnicy Oś. Janusz Korczaka (inwestycyjny)

Plac zabaw przy oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Jawtach Wielkich (inwestycyjny)

Strefa Relaksu i Wyciszenia dla Uczniów (szkolny)

Część zgłoszonych projektów nie została zakwalifikowana do dalszego etapu ze względu nie spełnienia wymagań określonych w regulaminie:

Plac zabaw na ul. Dworcowej

Młodzieżowe Centrum Kultury (MCK) czyli „Strefa Młodzieży w kinie Syrena – komputery, kino i wydarzenia”

Kącik Integracyjny, Susz oś. Koszary

Edukacyjno-Sportowy Plac Aktywności dla uczniów klas 1-3 przy Szkole Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Suszu (tzw. „czerwona szkoła”)

Interaktywna podłoga FunFloor 3w1 dla dzieci i młodzieży w Gminie Susz

Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich

Bezpieczna przestrzeń szkoły

Bezpieczna Przestrzeń Szkoły

Aktywnie i Zdrowo – Nauka Pływania

Boisko do piłki siatkowej

Budowa i modernizacja instalacji wodociągowej

Ruch – Zdrowie – Rozwój

Od decyzji o odrzuceniu projektu przysługuje odwołanie do Burmistrza Susza w terminie określonym w regulaminie SBO.

Już niebawem rozpocznie się najważniejszy etap Budżetu Obywatelskiego — głosowanie mieszkańców. To właśnie Państwo zdecydujecie, które projekty zostaną zrealizowane.

Kazimierz K. Ojciec Magdaleny, która przez 30 lat nie wychodziła z domu - rozmowa