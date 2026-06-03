Zaskakująco dużo pomysłów w Suskim Budżecie Obywatelskim. Jest wstępna lista

Każdy projekt został oceniony indywidualnie zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz możliwościami realizacyjnymi.
Do kolejnego etapu zakwalifikowano projekty, które spełniły wymagania formalne, były zgodne z regulaminem Budżetu Obywatelskiego oraz mogły zostać zrealizowane w ramach dostępnych środków i kompetencji gminy, i są to:
Tu Bije Serce Ulnowa – Zadbajmy o Nasze Boisko (inwestycyjny)
Bajkowy Zakątek – Modernizacja Placu Zabaw w Bałoszycach (inwestycyjny)
Projekt: Dziecięca Grupa Ludowa „MAŁE MAZURY” – Panna z różą (społeczny)
Kamieniec – Tu rosną skrzydła wyobraźni (inwestycyjny)
Warsztaty dla rodziców – zrozumieć swoje dziecko (społeczny)
Interaktywna podłoga FunFloor 3w1 dla dzieci i młodzieży w Gminie Susz (szkolny)
Zielone Januszewo – miejsce spotkań i odpoczynku (inwestycyjny)
EkoJanuszewo – cykl warsztatów ekologicznych i przyrodniczych dla mieszkańców sołectwa Januszewo (społeczny)
Konwencja Fitness: Balance & Energy fitness (społeczny)
Susz Wspiera Opiekunów (społeczny)
Wiata rekreacyjna dla mieszkańców dzielnicy Oś. Janusz Korczaka (inwestycyjny)
Plac zabaw przy oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Jawtach Wielkich (inwestycyjny)
Strefa Relaksu i Wyciszenia dla Uczniów (szkolny)
Część zgłoszonych projektów nie została zakwalifikowana do dalszego etapu ze względu nie spełnienia wymagań określonych w regulaminie:
Plac zabaw na ul. Dworcowej
Młodzieżowe Centrum Kultury (MCK) czyli „Strefa Młodzieży w kinie Syrena – komputery, kino i wydarzenia”
Kącik Integracyjny, Susz oś. Koszary
Edukacyjno-Sportowy Plac Aktywności dla uczniów klas 1-3 przy Szkole Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Suszu (tzw. „czerwona szkoła”)
Interaktywna podłoga FunFloor 3w1 dla dzieci i młodzieży w Gminie Susz
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich
Bezpieczna przestrzeń szkoły
Bezpieczna Przestrzeń Szkoły
Aktywnie i Zdrowo – Nauka Pływania
Boisko do piłki siatkowej
Budowa i modernizacja instalacji wodociągowej
Ruch – Zdrowie – Rozwój
Od decyzji o odrzuceniu projektu przysługuje odwołanie do Burmistrza Susza w terminie określonym w regulaminie SBO.
Już niebawem rozpocznie się najważniejszy etap Budżetu Obywatelskiego — głosowanie mieszkańców. To właśnie Państwo zdecydujecie, które projekty zostaną zrealizowane.