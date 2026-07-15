W Siemianach dwudziesty Festiwal nad Jeziorakiem

Na festiwalowej scenie wystąpią znani i cenieni artyści, m.in. Małgorzata Ostrowska, Natalia Kukulska, Czerwony Tulipan, Waldemar Malicki i Małgorzata Krzyżanowicz, a także Kabaret Jurki. Publiczność będzie mogła usłyszeć również Grasz Band, duet Aleksandra Postek i Michał Amborski oraz uczestników Konkursu Muzycznych Talentów.

Program wydarzenia obejmuje także uroczyste otwarcie jubileuszowego festiwalu, prezentację historii imprezy oraz koncert laureatów Konkursu Muzycznych Talentów.

Program17 lipca 2026 (piątek)

Konferansjer:

Jarek Marek Sobański

18:00 – Uroczyste otwarcie XX Jubileuszowego Festiwalu nad Jeziorakiem – historia imprezy

18:30 – Czerwony Tulipan

19:30 – Duet Aleksandra Postek & Michał Amborski

20:30 – Waldemar Malicki i Małgorzata Krzyżanowicz

21:30 – Małgorzata Ostrowska z zespołem

18 lipca 2026 (sobota)

Konferansjer: Ewa Błachnio

11:00–13:00 – Konkurs Muzycznych Talentów

18:00 – Uroczyste otwarcie XX Jubileuszowego Festiwalu nad Jeziorakiem – historia imprezy

19:00 – Laureaci Konkursu Muzycznych Talentów

19:30 – Grasz Band

20:30 – Kabaret „Jurki”

21:30 – Natalia Kukulska z zespołem

Do zobaczenia 17 i 18 lipca 2026 roku w Siemianach!

Byliśmy na campie Dody!