Pijany kierowca autobusu w Iławie

Policjanci drogówki cyklicznie prowadzą działania ukierunkowane na wybrane grupy uczestników ruchu drogowego. Tym razem w wybranych powiatach Warmii i Mazur szczególnej kontroli poddano kierowców zbiorowego publicznego transportu.

Lekceważenie przepisów

Kierowcy ci muszą wykazywać się szczególną odpowiedzialnością, ponieważ odpowiadają za bezpieczeństwo dziesiątek pasażerów. Wymaga się od nich bezwzględnej trzeźwości oraz wzorowego stanu technicznego powierzonych im pojazdów. Niestety, przeprowadzone kontrole wykazały w niektórych przypadkach lekceważące podejście do przepisów ruchu drogowego, a tym samym bezpieczeństwa na drodze. Działania przeprowadzono wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego.Kierowca autobusu komunikacji publicznej spędza za kierownicą często nawet kilka godzin dziennie. Pracując w takim wymiarze czasu, musi zachować wyjątkowe skupienie i koncentrację przez całą zmianę, ponieważ odpowiada za bezpieczeństwo dziesiątek pasażerów. Jego odpowiedzialność jest ogromna – od prawidłowego prowadzenia pojazdu, przez obserwację sytuacji na drodze, aż po reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia, również z udziałem pasażerów.

Sprawdzano uprawnienia i trzeźwość

W czwartek (16.07.2026) przeprowadzono działania ukierunkowane na kontrolę kierowców transportu zbiorowego oraz pojazdów, którymi się poruszają. Kontrole wykonali policjanci z Komend Miejskich w Olsztynie i Elblągu oraz Komend Powiatowych w Ełku, Iławie i Nidzicy. Działania realizowano wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego.

Policjanci podczas kontroli sprawdzali wymagane uprawnienia oraz stan trzeźwości kierowców. Szczególną uwagę zwracano na stan techniczny pojazdów wykorzystywanych do przewozu osób, a także na ewentualne naruszenia związane z przekraczaniem dopuszczalnego czasu pracy.

Stracił prawo jazdy

W ciągu jednego dnia funkcjonariusze skontrolowali 190 pojazdów transportu zbiorowego, stwierdzając 17 wykroczeń popełnionych przez kierowców. Naruszenia dotyczyły nieprawidłowego stanu technicznego pojazdów oraz przekraczania dozwolonej prędkości. Zatrzymano 13 dowodów rejestracyjnych.

Podczas działań funkcjonariusze w Iławie zatrzymali kierowcę autobusu komunikacji publicznej pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało w organizmie 45-latka prawie 0,5 promila alkoholu. Mężczyzna został skontrolowany po zakończeniu kursu. Mieszkaniec Iławy stracił prawo jazdy. Sprawa znajdzie finał w sądzie.

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