80 lat Klubu Sportowego Unia Susz

Obchody zostały zaplanowane tak, aby połączyć sportową rywalizację z sentymentalną podróżą w czasie. Oficjalny harmonogram sobotniego święta obfitował w wydarzenia angażujące całą lokalną społeczność.

Świętowanie rozpoczęło się od turniejów drużyn Akademii Unii Susz. Najmłodsi piłkarze zaprezentowali swoje umiejętności, udowadniając, że przyszłość klubu opiera się na solidnych fundamentach.

Następnie rozegrano Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej, w którym zmierzyły się drużyny reprezentujące lokalne przedsiębiorstwa oraz instytucje.

Kulminacyjnym punktem dnia było uroczyste otwarcie obchodów, podczas którego wręczono pamiątkowe statuetki oraz podziękowania dla osób najbardziej zasłużonych dla Unii. Wyróżnienia odebrali dawni prezesi, legendarni zawodnicy, trenerzy, sponsorzy oraz oddani przyjaciele klubu.

„Spotkanie Pokoleń” przy wspólnej grochówce i kiełbaskach z grilla stało się okazją do odkurzenia dawnych anegdot. Dla rodzin przygotowano piknik z dmuchańcami i animacjami dla najmłodszych.

Choć pod względem sportowym klub przeżywa obecnie trudniejszy moment (seniorzy Unii Susz w minionym sezonie spadli do klasy B), podczas jubileuszu mocno wybrzmiało jedno przesłanie: Unia Susz to nie tylko wyniki, ale przede wszystkim ludzie i wychowanie młodzieży.

Wyrazem silnego wsparcia ze strony lokalnych władz był wyjątkowy prezent urodzinowy wręczony przez Burmistrza Susza, Marcina Mądrego. Na stadionie zamontowano nową, nowoczesną tablicę wyników – podarunek od samorządu i wszystkich mieszkańców gminy.

Co więcej, burmistrz przekazał optymistyczne wieści dotyczące infrastruktury sportowej: trwają prace nad dokumentacją projektową dotyczącą kompleksowej modernizacji stadionu miejskiego przy ulicy Leśnej, który w przyszłości ma jeszcze lepiej służyć zarówno piłkarzom, jak i lekkoatletom.

Osiemdziesiąt lat historii Unii Susz, zapoczątkowanej w trudnych powojennych realiach 1946 roku, pokazało, że biało-niebieska tożsamość jest w Suszu niezwykle silna. Jubileusz udowodnił, że bez względu na ligową klasę rozgrywkową, klub pozostaje kluczowym elementem lokalnej społeczności.

UM Susz

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