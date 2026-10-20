Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Obywatelskich z Iławy zaprasza do wolontariatu. To akcja wielopokoleniowa pod nazwą "Pokolenia bez granic". Osoba w wieku 12-45 rozmawia z seniorem, pytając o wspomnienia związane z Iławą i najbliższą okolicą. Następnie takie wspomnienia w dowolnej formie przekazuje stowarzyszeniu. Finał jest taki, że wspomnienia trafią do archiwum społecznego Biblioteki Iława. Inicjatywa ta realizowana jest w ramach Ogólnopolskiego Roku Wolontariatu, dodatkowo pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i powstała z myślą o ocaleniu od zapomnieniaunikalnych historii naszego miasta oraz zacieśnieniu więzi między młodszymi a starszymi mieszkańcami Iławy.
Zapytaj babcię, dziadka albo... Trwa akcja wspomnieniowa stowarzyszenia z Iławy
2026-10-20 10:54
To nietypowy wolontariat. Młodszy nagrywa lub spisuje wspomnienia starszego, po drodze nawiązując lub odświeżając relację. O nowym projekcie opowiada Fabryka Inicjatyw Obywatelskich.
Pokolenia bez granic - wspomnienia seniorów z Iławy i okolic