Brutalny atak w Iławie. Maczeta, broń pneumatyczna i narkotyki w tle

Wszystko zaczęło się w środę, 14 października 2026 roku. Kilka minut po godzinie 22:00 do jednego ze sklepów na terenie Iławy wszedł zakrwawiony mężczyzna, rozpaczliwie szukający pomocy. Przerażeni świadkowie natychmiast zaalarmowali służby ratunkowe oraz policję.

Na miejsce błyskawicznie skierowano patrol z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Funkcjonariusze ustalili, że poszkodowany spotkał się chwilę wcześniej ze swoimi znajomymi w okolicach jednego z iławskich marketów. Niewinna z pozoru rozmowa szybko przerodziła się w ostrą wymianę zdań. Kiedy agresorom zabrakło argumentów słownych, doszło do brutalnej szarpaniny.

Mieszkaniec Iławy został zaatakowany przez grupę mężczyzn, którzy bili go pięściami, kijami oraz zadawali ciosy maczetami. Jeden z napastników posunął się jeszcze dalej – wyciągnął broń pneumatyczną i oddał w kierunku ofiary kilka strzałów gumowymi kulkami. Po skatowaniu znajomego napastnicy bezwzględnie uciekli, pozostawiając broczącego krwią mężczyznę bez jakiejkolwiek pomocy. Ofiara z poważnymi ranami na całym ciele została przetransportowana do szpitala.

Kryminalni w akcji: Sprawcy namierzeni w Ostródzie

Sprawą natychmiast zajęli się iławscy policjanci oraz prokurator. Funkcjonariusze szczegółowo przesłuchali świadków i zabezpieczyli ślady na miejscu przestępstwa. Dzięki wnikliwej pracy operacyjnej i doskonałemu rozpoznaniu, kryminalni szybko wytypowali osoby odpowiedzialne za ten bestialski czyn.

Trop doprowadził ich do sąsiedniego powiatu. Policjanci zatrzymali trzech młodych mieszkańców Ostródy, którzy zostali przewiezieni do Iławy i osadzeni w policyjnym areszcie.

Zarzuty i surowe środki zapobiegawcze

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy nie pozostawił wątpliwości i pozwolił na przedstawienie zatrzymanym prokuratorskich zarzutów:

Dwaj 22-latkowie usłyszeli zarzuty udziału w bójce. Decyzją prokuratora zostali objęci policyjnym dozorem. Mają oni bezwzględny zakaz zbliżania się oraz jakiegokolwiek kontaktowania z pokrzywdzonym, a także obowiązek regularnego stawiania się w komendzie.

Trzeci z 22-latków usłyszał znacznie poważniejsze zarzuty – udziału w bójce przy użyciu niebezpiecznych przyrządów (maczety oraz broni pneumatycznej). Jakby tego było mało, podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy nim środki odurzające.

Wobec najbardziej agresywnego z napastników Sąd Rejonowy w Iławie, na wniosek policji i prokuratury, zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Co mówi prawo?

Zgodnie z polskim Kodeksem karnym, za sam udział w bójce lub pobiciu z użyciem broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.Mieszkańcom Ostródy grozi teraz wieloletni pobyt za kratami. O ich dalszym losie zadecyduje sąd.

Brutalny atak w Iławie. Maczeta, broń pneumatyczna i narkotyki w tle - Anna Sznarkowska