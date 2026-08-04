Zapisy do BALS - pograj w siatkę!

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-08-04 15:14

Kończą się zapisy do kolejnej edycji Biskupieckiej Amatorskiej Ligi Siatkówki (BALS) 2026. Organizatorzy zapraszają amatorskie drużyny z województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego do udziału w rozgrywkach, które z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dlatego miejsc jest coraz mniej.

Siatkarze walczący o piłkę przy siatce podczas meczu ligi BALS. O zapisach do rozgrywek przeczytasz na Eska Iława.
Autor: BALS/ Facebook

Nowością tegorocznej edycji jest uruchomienie ligi kobiet, dzięki czemu w rywalizacji będą mogły uczestniczyć zarówno zespoły męskie, jak i żeńskie.

Zapisy potrwają do 31 sierpnia 2026 r., jednak liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy zachęcają do wcześniejszego zgłoszenia drużyn. Do udziału zgłosić się może 16 drużyn męskich i 8 drużyn kobiecych - łącznie ponad 300 zawodników i zawodniczek!

Przed rejestracją należy zapoznać się z regulaminem rozgrywek. Formularz zgłoszeniowy oraz komplet dokumentów dostępne są pod adresem:

https://tournifyapp.com/live/bals2026/signup

Jak informuje organizator Daniel Zdanowski, projekt „Biskupieckie Ligi Amatorskie” jest dofinansowany z budżetu państwa ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Aktywni – Aktywne Ligi Amatorskie. A miejsca dla drużyn się kończą! Są jeszcze natomiast miejsca dla wolontariuszy!

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