Letnia Gala: Król i Królowa plaży już znani

Tradycyjnie, już od sześciu lat organizatorzy i twórcy tej imprezy trenerzy MKS Zryw-Volley Iława Małgorzata i Mieczysław Pietroczuk do udziału w tym letnim święcie siatkówki plażowej zapraszają swoje zawodniczki, zawodników, ale głównie wychowanków Zrywu.Podobnie jak podczas corocznej świątecznej gali odbywającej się już od kilkudziesięciu lat w Iławie w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, tak i teraz, tylko w letnim klimacie jest okazja do spotkania siatkarskiej rodziny Zrywu.Formuła Królowa i Król Plaży Zrywu, według której są rozgrywane te zawody, jest widowiskowa i nieskomplikowana.Drużyny składały się tradycyjnie z dwóch zawodników (par mieszanych) złożonych wyłącznie z zawodników lub wychowanków Zrywu.Turniej rozgrywany jest na boisku o regulaminowych wymiarach, ale ma ono jedną stronę uprzywilejowaną i jest to strona „króla”. Punkty zdobywane są tylko po wygranej akcji drużyny będącej aktualnie po stronie „króla”.Jeśli akcję wygra ekipa będąca po drugiej stronie – nie zdobywa punktu, ale trafia na stronę „króla” i tam może powiększać swój dorobek punktowy.To część reguł Królowej i Króla Plaży Zrywu, cała formuła turnieju ma dużo więcej zasad, które uatrakcyjniają widowisko.Na koniec zawodów wybierany jest „Królowa i Król Plaży Zrywu” – zwycięzca otrzymuje korony.W turnieju brało udział siedem par, grających na czas - 1 set 15 minut, gramy trzy części w rundzie eliminacyjnej.Po trzech częściach rundy eliminacyjnej, awans do rundy finałowej uzyskały cztery pary które uzyskały w eliminacjach najwięcej punktów.Tym razem runda finałowa trwająca dziesięć minut nie dała rozstrzygnięcia i o zwycięstwie decydowała dogrywka w której zagrały duety wychowanków Zrywu Sylwia Pilarek – Stępień i Przemysław Stępień (ubiegłoroczni zwycięzcy) oraz Agata Kowalska i Szymon Wilemski.Po krótkiej ale zaciętej dogrywce lepsi okazali się wychowankowie Zrywu Agata Kowalska i Szymon Wilemski i to oni zostali udekorowani przez trenerów Zrywu „królewskimi” koronami i przez najbliższy rok będą dzierżyć tytuł Królowej i Króla Plaży Zrywu.

Trenerzy Zrywu Małgorzata i Mieczysław Pietroczuk mówią: - Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i serdecznie dziękujemy wszystkim za udział oraz zapraszamy już teraz na kolejną Galę za rok.Z tego miejsca również pragniemy zaprosić wszystkich wychowanków Zrywu, nasze zawodniczki i zawodników oraz sympatyków siatkówki na obchody 40-lecia MKS Zryw-Volley Iława, które odbędą się w sobotę 19 września 2026 roku w miejskiej Hali Widowiskowo–Sportowej w Iławie.

Wyniki VI Letniej Gali Siatkówki Plażowej Zrywu:Agata Kowalska i Szymon Wilemski – Król i Królowa Plaży Zrywu 2026Sylwia Pilarek – Stępień i Przemysław StępieńZlatoslava Fediuk i Robert RólkiewiczMarcelina Krukowska i Marek PilarekMonika Gromadzka i Krzysztof RzącaAlicja Świąder i Konrad RzącaZofia Fafińska i Patryk Fafiński

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