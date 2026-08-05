17-latek na hulajnodze elektrycznej - poważny wypadek pod Iławą

Wczoraj (04.08.2026 r.) około godziny 19:00 w msc. Kamionka gm. Iława kierujący hulajnogą elektryczną 17-latek wykonując manewr zawracania, stracił panowanie nad jednośladem w wyniku czego doprowadził do jego wywrócenia w następstwie czego uderzył głową o asfaltowe podłoże. Niestety, młody człowiek doznał poważnych obrażeń, został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do Wojewódzkiego Szpitala w Olsztynie. Funkcjonariusze ustalili, że 17-latek nie posiadał kasku ochronnego w momencie zdarzenia, a hulajnogę elektryczną pożyczył od kolegi, który był świadkiem całego zdarzenia.

Takie zdanie o Edycie Bartosiewicz mają Tomson i Baron. Ich odpowiedź was zaskoczy!