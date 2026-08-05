Wczoraj (04.08.2026 r.) około godziny 19:00 w msc. Kamionka gm. Iława kierujący hulajnogą elektryczną 17-latek wykonując manewr zawracania, stracił panowanie nad jednośladem w wyniku czego doprowadził do jego wywrócenia w następstwie czego uderzył głową o asfaltowe podłoże. Niestety, młody człowiek doznał poważnych obrażeń, został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do Wojewódzkiego Szpitala w Olsztynie. Funkcjonariusze ustalili, że 17-latek nie posiadał kasku ochronnego w momencie zdarzenia, a hulajnogę elektryczną pożyczył od kolegi, który był świadkiem całego zdarzenia.
17-latek na hulajnodze elektrycznej - poważny wypadek pod Iławą
2026-08-05 9:14
Obecne przepisy związane z poruszaniem się na hulajnodze elektrycznej nie nakładają obowiązku jazdy w kasku ochronnym osób, które ukończyły 16 lat. Pamiętajmy jednak, że kask ochronny może znacząco zmniejszyć ryzyko ciężkich urazów głowy podczas upadku. Wczoraj na terenie gminy Iława doszło do bardzo poważnego zdarzenia z udziałem 17-latka.
Takie zdanie o Edycie Bartosiewicz mają Tomson i Baron. Ich odpowiedź was zaskoczy!