Zabrane prawo jazdy i 14tys kary w 24h. Pijany kierowca ciężarówki z drzewami ekspresowo osądzony

Poranna kontrola i szokujący wynik

Do zdarzenia doszło w środę (22 lipca 2026 r.) tuż po godzinie 6:00. Policjanci z iławskiego Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili wówczas poranną akcję „Trzeźwość”, mającą na celu wyeliminowanie z dróg osób stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu.

Podczas działań funkcjonariusze zatrzymali do rutynowej kontroli ciężarowe Volvo. Za kierownicą siedział 60-letni obywatel Litwy. Szybko wyszło na jaw, dlaczego mężczyzna nie powinien znajdować się na drodze.

Badanie alkomatem wykazało ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie. Policjanci natychmiast zatrzymali prawo jazdy 60-latka. Ciężarówkę przekazano osobie wskazanej, a sam kierowca trafił do policyjnego aresztu.

Tryb przyspieszony: Z szosy prosto przed oblicze sądu

Dzięki zastosowaniu trybu przyspieszonego – procedury karnej stosowanej wobec sprawców przestępstw ujętych na gorącym uczynku – sprawa trafiła na wokandę bez zbędnej zwłoki.

Już w czwartek (23 lipca 2026 r.), zaledwie dobę po zatrzymaniu, iławscy policjanci doprowadzili mężczyznę do sądu. Wymiar sprawiedliwości wydał jednoznaczny wyrok:

3 lata zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Ponad 14 000 złotych łącznych kar finansowych (grzywna i świadczenia na cele społeczne).

Reagujmy – brak reakcji to cicha akceptacja

Każdy nietrzeźwy kierowca na drodze to potencjalna tragedia, jednak pijany szofer wielotonowej ciężarówki to śmiertelne zagrożenie na ogromną skalę. Policja stale apeluje o czujność do wszystkich świadków podejrzanych zachowań na drodze.

Widzisz? Reaguj! Jeśli masz jakiekolwiek podejrzenie, że kierowca przed Tobą może znajdować się pod wpływem alkoholu, nie wahaj się – zadzwoń pod numer alarmowy. Każde zgłoszenie jest skrupulatnie sprawdzane przez patrole. Pamiętaj, że Twoja reakcja może uratować czyjeś życie.