Rowerzysta najechał na 71-letnią pieszą. Jedna kreska na znaku zmienia wszystko!

Dawid Jakubowski
Dawid Jakubowski
2026-07-24 9:48

W czwartkowy wieczór w miejscowości Zwierzewo (gm. Ostróda) doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Nieostrożny manewr 42-letniego rowerzysty zakończył się potrąceniem seniorki.

Znaki drogi dla pieszych i rowerzystów. O zasadach pierwszeństwa na ścieżkach przeczytasz na Eska Iława.
Autor: Wygenerowane przez AI

Kobieta z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Policja przypomina: przydrogowe znaki jasno określają zasady i pierwszeństwo na ścieżkach.

Chwila nieostrożności i groźny upadek

Do zdarzenia doszło w czwartek (23 lipca) około godziny 20:00. Z zebranych przez policjantów ustaleń wynika, że 42-letni kierujący rowerem postanowił wyprzedzić 71-letnią pieszą.

Mężczyzna nie zachował jednak szczególnej ostrożności oraz bezpiecznego odstępu, co doprowadziło do bezpośredniego najechania na kobietę. W wyniku uderzenia seniorka upadła na nawierzchnię i doznała obrażeń, które wymagały natychmiastowej hospitalizacji.

Znaki C-13 i C-16 razem - zwracaj uwagę po jakiej drodze się poruszasz

Do wypadku doszło na trasie oznaczonej znakami C-13 (droga dla rowerów) oraz C-16 (droga dla pieszych) połączonymi kreską poziomą. To kluczowy detal, o którym wielu cyklistów zapomina.

  • Kreska pozioma (wspólna przestrzeń): Oznacza, że piesi i rowerzyści korzystają z tej samej nawierzchni bez wyznaczonych pasów. W takim miejscu bezwzględne pierwszeństwo ma pieszy, a rowerzysta musi dostosować prędkość i zachować szczególną ostrożność.
  • Kreska pionowa (podział stron): Wyznacza osobny pas dla rowerów i osobny dla pieszych (zgodnie ze stronami wskazanymi na znaku).

Policja apeluje o rozwagę: Wyprzedzanie na wspólnej ścieżce powinno odbywać się wyłącznie w sposób bezpieczny i z zachowaniem odpowiedniego odstępu. Bezpieczeństwo na ciągach pieszo-rowerowych zależy od odpowiedzialności i wzajemnego szacunku wszystkich użytkowników drogi.

Znaki drogi dla pieszych i rowerzystów. O zasadach pierwszeństwa na ścieżkach przeczytasz na Eska Iława.
Autor: Wygenerowane przez AI
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