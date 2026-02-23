Za nami kolejna Gala Sportu i Kultury Gminy Iława

Nagrodzonych i zasłużonych mieszkańców gminy oraz dla sportu i kultury w gminie nie brakowało.
W kategorii Kultywowanie tradycji ludowej
- Dzieci Ziemi Iławskiej
- Gosposie
Dziedzictwo kulturowe
- Bogumiła Kowalska
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi
- Koło Gospodyń Wiejskich „Na Widelcu w Wikielcu”
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ząbrowa
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska
- Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej
Zasłużony dla kultury
- Jerzy Eugeniusz Piotrowski – GOK Laseczno
Kreatorzy kultury
- Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lasecznie
- Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach
- Szkoła Podstawowa we Franciszkowie
- Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Gałdowie
Aktywni dla kultury lokalnej
- Wiesława Gołkowska
- Iwona i Janusz Maciejewscy
- Decybelsi
- Chór Męski Kościoła Chrystusa Króla Wszechświata
- Graszband
- Ewa Węgorzewska
Promocja kultury Gminy Iława
- Antoni Romanowski
- Krzysztof Zakreta
- Koło Gospodyń Wiejskich Ząbrowo
- Koło Gospodyń Wiejskich Szymbark
- Koło Gospodyń Wiejskich Dziarny
Animator czytelnictwa
- Krystyna Jurkiewicz
- Bożena Grochowiecka
- Magdalena Żuchowska
- Iwona Kempska
Sponsor Kultury Gminy Iława
- Marian Tompalski – „Mar-Dar”
- Marek Malinowski – „IPIB”
- Jadwiga i Stanisław Kołodziejczykowie – „P.H. Rolnik”
- Danuta i Anatol Gerczakowie – „Gerczak Nord – Pol Hatchery”
- BS Iława
- Irena Durlik – Mlekovita Lubawa
W sporcie nagrodzonych było jeszcze więcej.
Stypendyści
- Piotr Doliński
- Wit Dmuchowski
- Natalia Chojnowska
- Mateusz Jeżyński
- Aleksandra Sagan
- Jan Rohde
- Paulina Józefowicz
- Wiktoria Gołębiowska
- Jakub Gołębiowski
Sportowiec roku
- Piotr Ferenc (tenis stołowy) 2 miejsce w woj. turnieju „Puchar Radia Olsztyn”
- Emilia Ferenc (tenis stołowy) 3 miejsce w woj. turnieju „Puchar Radia Olsztyn”
- Mikołaj Kęsik (tenis stołowy) 3 miejsce Grand Prix Polski żaków
- Natalia Maleszewska (szachy) 1 miejsce Igrzyska Samorządowe
- Dorota Gałamon (warcaby) 2 miejsce Igrzyska Samorządowe
- Urszula Sagan (smocze łodzie) 3 miejsce Mistrzostw Polski
- Szymon Tarwacki (sporty siłowe) 3 miejsce Igrzyska Samorządowe
- Marta Kudlak (Igrzyska) 1 miejsce Igrzyska Samorządowe
- Olaf Gromek (piłka nożna) 3 miejsce w ogólnopolskim turnieju BASF PROCAM CUP
- Marcel Pawłowicz (piłka nożna) 3 miejsce BASF PROCAM CUP
- Ignacy Grochowiecki (karate) 3 miejsce w ogólnopolskim turnieju KYOKUSHIN
- Krystian Staniec (piłka nożna) zawodnik Osy Ząbrowo
- Oliwier Waśniewski (zapasy) 2 miejsce na Mistrzostwach Polski LZS
- Piotr Gębicki (jeździectwo) 2 miejsce w Mistrzostwach Warmii i Mazur
- Łucja Gębicka (jeździectwo) 3 miejsce w Mistrzostwach Warmii i Mazur
- Vincent Jean Lamort De Gail (sporty balonowe)
- Amelia Nowak – 1 miejsce w Turnieju „Mała Piłkarska Kadra Czeka”
Trener roku
- Rafał Wasiewski (dziewczyny, piłka nożna)
- Piotr Kacperek (SP Wikielec, lekkoatletyka)
- Łukasz Harmaciński (Osa Ząbrowo, piłka nożna)
- Mirosław Kaniecki (szkoła Rudzienice)
- Rafał Rabczyński (szkoła Rudzienice)
- Wojciech Tarnowski
Drużyna roku
- Reprezentacja Gminy Iława dziewcząt - 1 miejsce w woj. Turnieju „Mała Piłkarska Kadra” (piłka nożna)
- GKS Wikielec (piłka nożna) zdobywca wojewódzkiego Pucharu Polski
- Reprezentacja Gminy Iława mężczyzn - 2 miejsce w Mistrzostwach Województwa w piłce nożnej 6-cio osobowej (piłka nożna)
- Reprezentacja Gminy Iława - 3 miejsce na Igrzyskach Samorządowych (przeciąganie liny)
- Drużyna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu rocznik 2015 i młodsi - 3 miejsce na etapie wojewódzkim w ogólnopolskim turnieju „Lekkoatletyka z Orlika”
- Reprezentacja szkoły z Rudzienic - 3 miejsce w wojewódzkim finale Turnieju z Orlika na Stadion
Serce dla sportu
- Krzysztof Sadowski
- Mariusz Jajkowski
- Remigiusz Sobociński
- Sławomir Borkowy
- Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS
- Radosław Etmański
Super champion
- Agata Barwińska (żeglarstwo) srebrny medal Mistrzostw Świata i Europy
Działacz sportowy
- Marcin Jackowski (GKS Wikielec)
- Tomasz Kamiński (Zamek Szymbark)
- Jarosław Muzyka (Czarni Rudzienice)
- Marcin Jastrzębski (Czarni Rudzienice)
- Łukasz Rodak (Osa Ząbrowo)
- Tomasz Borkowy (Zamek Szymbark)
- Zdzisław Patoła
- Adam Przybilski
- Rafał Żuchowski
- Robert Łopatyński
- Zbigniew Osasiuk
Sponsor
- Autoserwis - Sadek (GKS Wikielec)
- Docieplenia Jajkowski (GKS Wikielec)
- Wital (GKS Wikielec)
- Admar (GKS Wikielec)
- Ziemar (GKS Wikielec)
- MAR – DACH (Osa Ząbrowo)
- PODO SANTE (Osa Ząbrowo)
- Bartłomiej Boros (Czarni Rudzienice)
- Gabriel Cichocki (Czarni Rudzienice)
- ROB - TECH Piotr Szajner (Czarni Rudzienice)
- Tartak Lumik-Trak Łęgowscy (Zamek Szymbark)
Kreatorzy Kultury i Sportu
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wikielcu im. Jana Pawła II w Wikielcu
- Szkoła Podstawowa w Gromotach
Wielcy dla sportu
- Krzysztof Bączek
Za wspieranie sportu i kultury
- Zbigniew Ziejewski – Poseł na Sejm RP
- Radosław Król – Wojewoda Warmińsko-Mazurski
- Mateusz Szauer - Wicewojewoda Warmińsko - Mazurski
- Marcin Kuchciński - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Bartosz Bielawski - Starosta Powiatu Iławskiego
- Krzysztof Zieliński – Przewodniczący Rady Gminy Iława
Ambasador Kultury i Sportu
- 1. Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński
- 2. Grażyna Piękos
Mecenas Kultury i Sportu
- Alina i Jan Szynaka
- Dariusz Sapiński
Sponsor Kultury i Sportu
- Szynaka
- Mlekovita
- Amex Bączek
Za promowanie sportu i kultury
- Radio Eska
- Info Iława
- Meloradio
- Kurier „Kurier Regionu Iławskiego”
- Życie Powiatu Iławskiego