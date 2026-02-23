Za nami kolejna Gala Sportu i Kultury Gminy Iława

Dawid Jakubowski
Dawid Jakubowski
2026-02-23 8:57

Prawie 40 nagrodzonych w kategorii Kultura i pond 80 w kategorii Sport. Za nami kolejna Gala Sportu i Kultury Gminy Iława, która odbyła się w szkole w Wikielcu.

Nagrodzonych i zasłużonych mieszkańców gminy oraz dla sportu i kultury w gminie nie brakowało.

W kategorii Kultywowanie tradycji ludowej

  • Dzieci Ziemi Iławskiej
  • Gosposie

Dziedzictwo kulturowe

  • Bogumiła Kowalska
  • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi
  • Koło Gospodyń Wiejskich „Na Widelcu w Wikielcu”
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ząbrowa
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska
  • Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej

Zasłużony dla kultury

  • Jerzy Eugeniusz Piotrowski – GOK Laseczno

Kreatorzy kultury

  • Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lasecznie
  • Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach
  • Szkoła Podstawowa we Franciszkowie
  • Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Gałdowie

Aktywni dla kultury lokalnej

  • Wiesława Gołkowska
  • Iwona i Janusz Maciejewscy
  • Decybelsi
  • Chór Męski Kościoła Chrystusa Króla Wszechświata
  • Graszband
  • Ewa Węgorzewska

Promocja kultury Gminy Iława

  • Antoni Romanowski
  • Krzysztof Zakreta
  • Koło Gospodyń Wiejskich Ząbrowo
  • Koło Gospodyń Wiejskich Szymbark
  • Koło Gospodyń Wiejskich Dziarny

Animator czytelnictwa

  • Krystyna Jurkiewicz
  • Bożena Grochowiecka
  • Magdalena Żuchowska
  • Iwona Kempska

Sponsor Kultury Gminy Iława

  • Marian Tompalski – „Mar-Dar”
  • Marek Malinowski – „IPIB”
  • Jadwiga i Stanisław Kołodziejczykowie – „P.H. Rolnik”
  • Danuta i Anatol Gerczakowie – „Gerczak Nord – Pol Hatchery”
  • BS Iława
  • Irena Durlik – Mlekovita Lubawa

W sporcie nagrodzonych było jeszcze więcej.

Stypendyści

  • Piotr Doliński
  • Wit Dmuchowski
  • Natalia Chojnowska
  • Mateusz Jeżyński
  • Aleksandra Sagan
  • Jan Rohde
  • Paulina Józefowicz
  • Wiktoria Gołębiowska
  • Jakub Gołębiowski

Sportowiec roku

  • Piotr Ferenc (tenis stołowy) 2 miejsce w woj. turnieju „Puchar Radia Olsztyn”
  • Emilia Ferenc (tenis stołowy) 3 miejsce w woj. turnieju „Puchar Radia Olsztyn”
  • Mikołaj Kęsik (tenis stołowy) 3 miejsce Grand Prix Polski żaków
  • Natalia Maleszewska (szachy) 1 miejsce Igrzyska Samorządowe
  • Dorota Gałamon (warcaby) 2 miejsce Igrzyska Samorządowe
  • Urszula Sagan (smocze łodzie) 3 miejsce Mistrzostw Polski
  • Szymon Tarwacki (sporty siłowe) 3 miejsce Igrzyska Samorządowe
  • Marta Kudlak (Igrzyska) 1 miejsce Igrzyska Samorządowe
  • Olaf Gromek (piłka nożna) 3 miejsce w ogólnopolskim turnieju BASF PROCAM CUP
  • Marcel Pawłowicz (piłka nożna) 3 miejsce BASF PROCAM CUP
  • Ignacy Grochowiecki (karate) 3 miejsce w ogólnopolskim turnieju KYOKUSHIN
  • Krystian Staniec (piłka nożna) zawodnik Osy Ząbrowo
  • Oliwier Waśniewski (zapasy) 2 miejsce na Mistrzostwach Polski LZS
  • Piotr Gębicki (jeździectwo) 2 miejsce w Mistrzostwach Warmii i Mazur
  • Łucja Gębicka (jeździectwo) 3 miejsce w Mistrzostwach Warmii i Mazur
  • Vincent Jean Lamort De Gail (sporty balonowe)
  • Amelia Nowak – 1 miejsce w Turnieju „Mała Piłkarska Kadra Czeka”

Trener roku

  • Rafał Wasiewski (dziewczyny, piłka nożna)
  • Piotr Kacperek (SP Wikielec, lekkoatletyka)
  • Łukasz Harmaciński (Osa Ząbrowo, piłka nożna)
  • Mirosław Kaniecki (szkoła Rudzienice)
  • Rafał Rabczyński (szkoła Rudzienice)
  • Wojciech Tarnowski

Drużyna roku

  • Reprezentacja Gminy Iława dziewcząt - 1 miejsce w woj. Turnieju „Mała Piłkarska Kadra” (piłka nożna)
  • GKS Wikielec (piłka nożna) zdobywca wojewódzkiego Pucharu Polski
  • Reprezentacja Gminy Iława mężczyzn - 2 miejsce w Mistrzostwach Województwa w piłce nożnej 6-cio osobowej (piłka nożna)
  • Reprezentacja Gminy Iława - 3 miejsce na Igrzyskach Samorządowych (przeciąganie liny)
  • Drużyna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu rocznik 2015 i młodsi - 3 miejsce na etapie wojewódzkim w ogólnopolskim turnieju „Lekkoatletyka z Orlika”
  • Reprezentacja szkoły z Rudzienic - 3 miejsce w wojewódzkim finale Turnieju z Orlika na Stadion

Serce dla sportu

  • Krzysztof Sadowski
  • Mariusz Jajkowski
  • Remigiusz Sobociński
  • Sławomir Borkowy
  • Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS
  • Radosław Etmański

Super champion

  • Agata Barwińska (żeglarstwo) srebrny medal Mistrzostw Świata i Europy

Działacz sportowy

  • Marcin Jackowski (GKS Wikielec)
  • Tomasz Kamiński (Zamek Szymbark)
  • Jarosław Muzyka (Czarni Rudzienice)
  • Marcin Jastrzębski (Czarni Rudzienice)
  • Łukasz Rodak (Osa Ząbrowo)
  • Tomasz Borkowy (Zamek Szymbark)
  • Zdzisław Patoła
  • Adam Przybilski
  • Rafał Żuchowski
  • Robert Łopatyński
  • Zbigniew Osasiuk

Sponsor

  • Autoserwis - Sadek (GKS Wikielec)
  • Docieplenia Jajkowski (GKS Wikielec)
  • Wital (GKS Wikielec)
  • Admar (GKS Wikielec)
  • Ziemar (GKS Wikielec)
  • MAR – DACH (Osa Ząbrowo)
  • PODO SANTE (Osa Ząbrowo)
  • Bartłomiej Boros (Czarni Rudzienice)
  • Gabriel Cichocki (Czarni Rudzienice)
  • ROB - TECH Piotr Szajner (Czarni Rudzienice)
  • Tartak Lumik-Trak Łęgowscy (Zamek Szymbark)

Kreatorzy Kultury i Sportu

  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wikielcu im. Jana Pawła II w Wikielcu
  • Szkoła Podstawowa w Gromotach

Wielcy dla sportu

  • Krzysztof Bączek

Za wspieranie sportu i kultury

  • Zbigniew Ziejewski – Poseł na Sejm RP
  • Radosław Król – Wojewoda Warmińsko-Mazurski
  • Mateusz Szauer - Wicewojewoda Warmińsko - Mazurski
  • Marcin Kuchciński - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  • Bartosz Bielawski - Starosta Powiatu Iławskiego
  • Krzysztof Zieliński – Przewodniczący Rady Gminy Iława

Ambasador Kultury i Sportu

  • 1. Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński
  • 2. Grażyna Piękos

Mecenas Kultury i Sportu

  • Alina i Jan Szynaka
  • Dariusz Sapiński

Sponsor Kultury i Sportu

  • Szynaka
  • Mlekovita
  • Amex Bączek

Za promowanie sportu i kultury

  • Radio Eska
  • Info Iława
  • Meloradio
  • Kurier „Kurier Regionu Iławskiego”
  • Życie Powiatu Iławskiego
