Dokarmianie ptaków zimą - czy to konieczność? Iławscy eksperci mają głos!

Pan Zdzisław z Iławy opowiedział nam, dlaczego uważa, że potrzebna jest pomoc człowieka.

Chciałbym zaapelować do naszego społeczeństwa, żebyśmy wpłynęli na nasze służby odpowiedzialne za zorganizowanie pomocy, tak długofalowo, bo pomoc jednorazowa, jak wiemy zazwyczaj w tych warunkach zimowych, niewiele by po prostu dała. Nie apeluję o takie pospolite ruszenie do społeczeństwa, do nas wszystkich mieszkańców z chlebem czy z płatkami, bo to niewiele pomogłoby, a może nawet by i zaszkodziło. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na sytuację, jaka jest wokół nas w tym okresie bardzo chłodnym, bardzo silnych mrozów, że przyroda i otoczenie potrzebuje naszej uwagi i pomocy.