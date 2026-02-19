Dokarmianie ptaków zimą - czy to konieczność? Iławscy eksperci mają głos!

Z redakcją radia Eska Iława skontaktował się słuchacz, prosząc o wyemitowanie apelu. Zimową porą ptactwo jest po prostu głodne - mówił poruszony. Zapytaliśmy ekspertki, jak dokarmiać ptaki, by jednocześnie nie zrobić krzywdy. I czy w ogóle dokarmiać.
Pan Zdzisław z Iławy opowiedział nam, dlaczego uważa, że potrzebna jest pomoc człowieka.
Chciałbym zaapelować do naszego społeczeństwa, żebyśmy wpłynęli na nasze służby odpowiedzialne za zorganizowanie pomocy, tak długofalowo, bo pomoc jednorazowa, jak wiemy zazwyczaj w tych warunkach zimowych, niewiele by po prostu dała. Nie apeluję o takie pospolite ruszenie do społeczeństwa, do nas wszystkich mieszkańców z chlebem czy z płatkami, bo to niewiele pomogłoby, a może nawet by i zaszkodziło. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na sytuację, jaka jest wokół nas w tym okresie bardzo chłodnym, bardzo silnych mrozów, że przyroda i otoczenie potrzebuje naszej uwagi i pomocy.
O opinię zapytaliśmy ekspertki: Magdalenę Rudnicką z fundacji Dzika Iława (na zdj.) oraz Alinę Rodziewicz, pracującą wówczas w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.
Posłuchaj podcastu pierwotnie wyemitowanego w magazynie wieczornym na antenie Radia Eska Iława:
Czy dokarmiać ptaki zimą? Magdalena Rudnicka oraz Alina Rodziewicz
Paulina Krupińska nie chce być porównywana do Agnieszki Woźniak-Starak. Taką prowadzącą będzie w "Mam talent!"
Pamiętasz te słodycze z dzieciństwa? 12/15 to mistrz
Pytanie 1 z 15
Który batonik składał się z wafla oblanego czekoladą i był owinięty w złotko?