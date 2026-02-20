Podpisano umowy na budowę wiaduktu zamiast przejazdu kolejowego na wylocie z Iławy

Do Iławy przyjechali sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Stanisław Bukowiec, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polski Zbigniew Ziejewski, wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król, dyrektor PKP PLK Olsztyn Krzysztof Wałdowski, dyrektor GDDKiA Olsztyn Marcin Pokojski, był też wicestarosta powiatu Iławskiego Maciej Rygielski i wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński.

Inwestycja szacowana jest na 32 miliony złotych. Sam wiadukt będzie miał 40 metrów, a do niego zostanie dobudowana droga o długości jednego kilometra. Wiadukt ma powstać do 2030 roku, a umowa na dokumentację do tej inwestycji ma być jeszcze podpisywana w maju tego roku.

Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec mówił, że zamiana Iławskiego przejazdu na wiadukt to konsekwencja wieloletniego planu i inwestycji realizowanych w całym kraju dzięki porozumieniu GDDKiA i PKP PLK.

To rzeczywiście szczególna chwila myślę dla wszystkich mieszkańców regionu. Od wielu, wielu miesięcy trwały rozmowy, trwały prace przygotowawcze do tego, aby wpisać do zadań inwestycyjnych właśnie budowę wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 16, budowę wiaduktu nad linią kolejową. Jako rząd, jako ministerstwo infrastruktury stawiamy bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego na pierwszym miejscu. Ten przejazd, który w tej chwili funkcjonuje, on jest powodem wielu perturbacji, bo choćby ruch pojazdów, który jest na tej drodze krajowej, to jest około 5000 pojazdów, ale przede wszystkim ruch pociągów, 115 pociągów w ciągu doby porusza się linią kolejową, powoduje utrudnienia w ruch, powoduje również ryzyko związane z przejazdem, który w tej chwili jest kolizyjny. Jako ministerstwo infrastruktury prowadzimy od dwóch lat program przebudowy właśnie przejazdów drogowo-kolejowych. Jest to program, na który chcemy przeznaczyć w ciągu najbliższych dwóch lat blisko 900 mln zł. A więc jest to budowa w nowym śladzie odcinka drogi krajowej numer 16 o długości około 1,1 km, budowa wiaduktu o długości około 40 m nad dwutorową linią kolejową numer 9. Planujemy, aby podpisać umowę z wykonawcą na dokumentację w maju bieżącego roku, a planowana realizacja w latach 2029-2030. Chcemy w ten sposób poprawić bezpieczeństwo.

Za wysłuchanie próśb po wielokrotnych negocjacjach podziękował poseł na Sejm Zbigniew Ziejewski.

Tutaj wielkie słowo uznania też dla samorządowców, bo jeździli do Warszawy kilkukrotnie, spotykaliśmy się u pana ministra w gabinecie, ustalaliśmy te warianty, ustalaliśmy kto, ile, jak ma partycypować w kosztach budowy tego wiaduktu. Ten wiadukt na 16 stanie się faktem, kolejną rzeczą czego oczekują mieszkańcy Iławy - tunelu przy Białym Pościele, bo to blokuje całkowicie Iławę. I mam nadzieję, że w dalszej perspektywie czasowej z panem ministrem i z pozostałymi dyrektorami dojdziemy do kolejnego etapu, bo pan minister powiedział, że są środki około 900 milionów. Te środki zostały podzielone na dwa lata 430 milionów i 430 milionów w następnym roku 27. Mam nadzieję, że w tej perspektywie ten tunel w Iławie też znajdzie swoje miejsce, znajdzie się w tym programie i znajdzie się nie na liście rezerwowej, tylko na liście inwestycyjnej. Mam cichą nadzieję, że to będzie kolejna inwestycja, która usprawni ruch w Iławie. Można powiedzieć, że Iława to jest serce turystyczne Warmii i Mazur.

Głos przy podpisaniu umowy zabrał też wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król, który zauważył iż ta inwestycja trafiła na dobre czasy, gdzie potrzebne są dobre drogi dla wojska.

Te kwoty, które się pojawiały większe, one dodatkowo są punktowane z uwagi na charakter tych dróg proobronny i ewakuacyjny, ale nie pytajcie się państwo dokładnie które, bo jest to objęte klauzulą tajności, ale sam fakt, że tutaj w okolicy jest lokalizowany dywizjon rakietowy ma swoje uzasadnienie proobronne.

Wiceminister zapytany, czy planowane jest skorelowanie prac nad przejazdem kolejowym i wiaduktem na wylocie z Iławy w kierunku Grudziądza z inwestycją budowy tunelu wzdłuż Wyszyńskiego i Grunwaldzkiej w Iławie. Powiedział, że na razie nie.

Myślę, że nie ma problemu z tym, żeby tego typu inwestycje realizować jednak etapami. Trzeba powiedzieć, że w rejonie Iławy, jeśli do tego dodać właśnie budowę drogi ekspresowej, tych inwestycji ze strony rządowej jest sporo. Bardzo dużo środków też z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych, czy z tego Funduszu na budowę chodników właśnie dociera do regionu Warmii i Mazur.

Jak powiedział po spotkaniu wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński - nie rozumie, dlaczego lata temu próba zlikwidowania przejazdu na wylocie w kierunku Grudziądza utknęła na etapie konsultowania inwestycji z miastem Iława zamiast z gminą Iława.

Cieszę się bardzo, że doszło już do realizacji tej inwestycji. Musimy pamiętać, że te zamknięcie tego odcinka drogi właśnie na tym wiadukcie, czy na tej linii kolejowej, to stwarzało bardzo duże kolejki przemieszczające się osoby samochodami. Czekały nieraz po 40 minut, nawet i więcej. To też obciąża gminę wiejską Iława, bo ludzie udawali się bocznymi drogami, obciążając drogi powiatowe i drogi gminne. To też powodowało, że te drogi były bardziej użytkowane i uszkadzane. Przecież musimy pamiętać, że szesnastka to jest to połączenie właśnie zachodu ze wschodem, będzie umożliwiało możliwości na pewno dalszego jakiegoś rozwoju, ale też i przemieszczania się w kontekście turystycznym. Mamy założenia, że ma to się połączyć droga numer 16 z drogą S5, czyli połączenie na drogę powiatową Iława w kierunku Biskupca, ta droga, która w tej chwili będzie modernizowana i przebudowana i później z tej drogi powiatowej już na połączenie na drogę S5.

Przypomnijmy jeszcze raz na koniec, że wykonawca projektu wiaduktu wzdłuż szesnastki ma być wybrany w maju, a wiadukt ma powstać na wylocie z Iławy do roku 2030.

Podcast z podpisania umów w Urzędzie Gminy Iława: