Wysyp pijanych na drogach pod Iławą. Jeden, zaraz po dachowaniu dalej ciągnął z butelki!

Pierwszego z nieodpowiedzialnych kierujących zatrzymali policjanci w piątek (11.09.2026 r.) kilka minut po godzinie 18:00. Funkcjonariusze podczas patrolu miasta i gminy Zalewo zauważyli, iż na poboczu jednej z dróg stoi suzuki, do patrolu podszedł mężczyzną, który oświadczył, że przed przyjazdem funkcjonariusze zdążył kierowcy odebrać kluczyki, gdyż wyczuł od niego alkohol. W trakcie czynności okazało się, że 62-latek kierował samochodem, mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, gdyż 11.08.2026 r. zostały mu zatrzymane, gdyż również kierował pojazdem pod działaniem alkoholu. W związku z powyższym mieszkaniec województwa śląskiego został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.

W niedzielę (13.09.2026 r.) kilka minut po godzinie 8:00 na jednej z dróg w gminie Iława policjanci zatrzymali do kontroli kierującego Volkswagenem. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali stan trzeźwości. Okazało się, że 31-latek kierował samochodem, mając ponad 0,3 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy mieszkańcowi gminy Susz.

Przed godziną 18:00 na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Jędrychowo doszło do zdarzenia drogowego. Zgłaszający oświadczył, że samochód dachował, kierowca z niego wyszedł i otworzył piwo, które właśnie pije. Funkcjonariusze pojechali na miejsce. W trakcie czynności ustalili, że 30-latek jadąc oplem, zjechał na pobocze, po czym dachował. Badanie alkomatem wskazało, że mieszkaniec gminy Kisielice kierował samochodem, mając prawie 3 promile alkoholu w organizmie.

Kolejny kierujący został zatrzymany kilka minut po godzinie 23:00 po zgłoszeniu odpowiedzialnego świadka. W tym przypadku okazało się, że 51 – latek kierował Volkswagenem, mając ponad 0,3 promila alkoholu w organizmie. Także w tym przypadku policjanci zatrzymali prawo jazdy mężczyźnie.