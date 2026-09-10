"Dziady" także w Ławicach

Na sali wiejskiej w Ławicach w gminie Iława odbyło się wyjątkowe spotkanie w ramach Narodowego Czytania, poświęcone twórczości jednego z najwybitniejszych polskich poetów – Adama Mickiewicza. Tym razem uczestnicy wspólnie sięgnęli po dramat „Dziady”, będący jednym z najważniejszych dzieł polskiego romantyzmu.Wspólne czytanie było okazją nie tylko do poznania piękna języka i ponadczasowych treści utworu, ale również do integracji lokalnej społeczności oraz wspólnego przeżywania polskiej literatury.W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klas VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej w Gromotach z dyrektorką Joanną Jędrzejczak i Małgorzatą Malon, nauczycielką języka polskiego oraz zaproszeni goście, sympatycy Biblioteki w Ławicach.

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