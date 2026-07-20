Wystawa Absolwentów Fotografii w Galerii Jazzowej, będzie też film!

W ramach ekspozycji zaprezentowane zostaną reportaże Krzysztofa Kowalskiego – wykładowcy Akademii Realizacji Dźwięku w Gdyni, reżysera dokumentalisty, fotografa i operatora filmowego (m.in filmy: Kult, SKANDAL. EWENEMENT MOLESTY, Czarna skrzynka) – mentora i wykładowcy absolwentów kierunku fotografia Ewy J. Słusznik i Piotra Licznerskiego, znanych już w świecie fotografii, których prace można obejrzeć na wystawie, obejmujące takie kategorie jak detal, krajobraz, fotografia uliczna oraz portret. (niektóre prace prezentowane m.in. podczas konkursu CEWE/ National Geographic 2025 Polska).

Wystawa do oglądania w Galerii Jazzowej w Iławie jeszcze do początku sierpnia.

Wystawie towarzyszyć będzie specjalne spotkanie

Odbędzie się 25 lipca 2026 roku (sobota) na Wyspie Młyńskiej (w pawilonie Biblioteki, zlokalizowanym w parku za sklepem Lidl).

W godzinach od 10:00 do 14:00 odbędzie się tam ciągły pokaz polskiego filmu dokumentalnego zrealizowanego w 2013 roku przez Krzysztofa Kowalskiego i Dawida Gancarka, o życiu i twórczości fotografa Tomasza Tomaszewskiego pt. „Czarna skrzynka”. Dokument ten przybliża postać wybitnego fotografa, który na swoich pracach uwiecznił niezwykłe, historyczne wydarzenia w Polsce.

Ze względu na kameralną przestrzeń pawilonu, pokaz będzie miał charakter rotacyjny, umożliwiając komfortowy udział osobom zainteresowanym.

Po projekcji oraz w trakcie jej trwania będzie można wziąć udział w dyskusji z reżyserem oraz autorami prezentowanych prac.

Artystyczny Ruch Społeczny poleca:

Podyplomowa Wystawa Absolwentów Fotografii, Galeria Jazzowa przy Ratuszu Miejskim,

Wydarzenie towarzyszące: Projekcja filmu "Czarna Skrzynka" 25.07.2026 r., w godz 10:00 - 14:00 Pawilon Biblioteki Iława na Wyspie Młyńskiej.

Twórczość Krzysztofa Kowalskiego