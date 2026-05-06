Wyspa Młyńska w Iławie - jak ją ożywić?

Na jednym z posiedzeń stałych komisji rady miasta w Iławie podjęto temat Wyspy Młyńskiej. Dyskutowano o tym, jak sprawić, by chociaż w sezonie wiosenno-letnim można było na niej kupić kawę czy burgera. Niestety, kolejne próby wydzierżawienia pawilonów kończą się fiaskiem. Dlaczego?

Problem z pawilonami na Wyspie Młyńskiej

Tymczasem, jak się dowiedzieliśmy, znana jest już data drugiej edycji Gastro Festu na Wyspie Młyńskiej w Iławie. To będzie 13 czerwca. Pierwsza edycja przyciągnęła mnóstwo ludzi, a organizatorzy szykują już nowe niespodzianki. W tym roku Gastro Fest będzie dofinansowany ze środków miejskich, bo tak wybrali mieszkańcy głosujący w Iławskim Budżecie Obywatelskim w ub. roku. Z publicznych pieniędzy będzie na to przeznaczona kwota 10.000 zł.

