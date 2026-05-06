Wyspa Młyńska w Iławie - jak ją ożywić?

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-05-06 11:53

Pawilonów gastronomicznych na wyspie młyńskiej nadal nikt nie chce wydzierżawić. Władzom trudno ożywić tę część Iławy. Z czego to wynika? Nad tym tematem debatowali radni miejscy w Iławie - posłuchaj naszego podcastu.

Wyspa Młyńska Iława

Autor: Dawid Jakubowski

Na jednym z posiedzeń stałych komisji rady miasta w Iławie podjęto temat Wyspy Młyńskiej. Dyskutowano o tym, jak sprawić, by chociaż w sezonie wiosenno-letnim można było na niej kupić kawę czy burgera. Niestety, kolejne próby wydzierżawienia pawilonów kończą się fiaskiem. Dlaczego? 

Problem z pawilonami na Wyspie Młyńskiej
Tymczasem, jak się dowiedzieliśmy, znana jest już data drugiej edycji Gastro Festu na Wyspie Młyńskiej w Iławie. To będzie 13 czerwca. Pierwsza edycja przyciągnęła mnóstwo ludzi, a organizatorzy szykują już nowe niespodzianki. W tym roku Gastro Fest będzie dofinansowany ze środków miejskich, bo tak wybrali mieszkańcy głosujący w Iławskim Budżecie Obywatelskim w ub. roku. Z publicznych pieniędzy będzie na to przeznaczona kwota 10.000 zł.

