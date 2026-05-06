Lubawa. Śledztwo umorzone po śmierci podejrzanego o zabicie mężczyzny i ranienie kobiety

Śledztwo wszczęto 22 września 2025 roku, dwa dni po zdarzeniu. Już na wczesnym etapie prokuratura informowała o ustaleniach dotyczących jego przebiegu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów 68-letniemu Janowi J.

Według ustaleń śledczych, mężczyzna działał z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia dwóch osób. Łukasz J. został zaatakowany nożem kuchennym i doznał dwóch ran kłutych w obrębie klatki piersiowej, które doprowadziły do jego śmierci. Z kolei Agnieszka J. została wielokrotnie ugodzona nożem w klatkę piersiową i plecy. Jedna z ran spowodowała przebicie płuca i odmę płucną. Kobieta przeżyła dzięki ucieczce oraz szybkiemu udzieleniu pomocy medycznej.

Podejrzany został zatrzymany, a 23 września 2025 roku sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie, które obowiązywało przez cały okres postępowania przygotowawczego.

W toku śledztwa przeprowadzono szereg czynności dowodowych, w tym uzyskano specjalistyczne opinie z zakresu biologii i daktyloskopii, które potwierdziły przebieg zdarzenia oraz sprawstwo podejrzanego. Kluczowe znaczenie miała także opinia sądowo-psychiatryczna sporządzona po obserwacji mężczyzny w warunkach szpitalnych.

Jak poinformowała prokuratura, 27 kwietnia 2026 roku śledztwo zostało formalnie umorzone na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego, z uwagi na śmierć podejrzanego.

Jak informuje prokurator Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elbląg, do zgonu Jana J. doszło 19 kwietnia 2026 roku. Według wstępnych ustaleń przyczyną były czynniki chorobowe. Ostateczna przyczyna śmierci zostanie określona po analizie wyników sekcji zwłok oraz dokumentacji medycznej w ramach odrębnego postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Iławie.

