Wyjątkowy jubileusz małżeństw w gminie Susz

Głównym punktem wydarzenia było wręczenie przez burmistrza Susza – Marcina Mądrego Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, listów gratulacyjnych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz pamiątkowych statuetek i kwiatów.

Po części oficjalnej nadszedł czas na wspólne świętowanie w radosnej atmosferze. Uroczystość uświetnił występ lokalnego zespołu Suse, który swoim repertuarem wprowadził gości w doskonały nastrój. Nie zabrakło również tradycyjnego toastu wzniesionego symboliczną lampką szampana, gromkiego „Sto lat” oraz okolicznościowego tortu, przy którym jubilaci dzielili się wspomnieniami z minionych dekad.

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego świętowali:

Teresa i Eugeniusz Krystek

Gizela i Bogdan Skuzińscy

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowali:

Barbara i Stanisław Adameczek

Zofia i Tadeusz Brzozowscy

Barbara i Jan Jankowscy

Honorata i Zbigniew Jurkiewicz

Maria i Ryszard Kawiccy

Grażyna i Mirosław Mieczkowscy

Zofia i Marian Pniewscy

Agnieszka i Lech Rupińscy

Bogumiła i Józef Sieliccy

Krystyna i Zdzisław Tatara

Top of the Top Sopot Festival 2026 - Margaret