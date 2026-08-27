Wyjątkowy jubileusz małżeństw w gminie Susz

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-08-27 13:20

W gminie Susz odbyła się uroczystość uhonorowania par małżeńskich, które świętowały jubileusze 50- oraz 60-lecia pożycia małżeńskiego. W gronie dostojnych jubilatów znaleźli się małżonkowie, którzy sakramentalne „tak” wypowiedzieli w 1965 oraz 1975 roku.

Głównym punktem wydarzenia było wręczenie przez burmistrza Susza – Marcina Mądrego Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, listów gratulacyjnych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz pamiątkowych statuetek i kwiatów.

Po części oficjalnej nadszedł czas na wspólne świętowanie w radosnej atmosferze. Uroczystość uświetnił występ lokalnego zespołu Suse, który swoim repertuarem wprowadził gości w doskonały nastrój. Nie zabrakło również tradycyjnego toastu wzniesionego symboliczną lampką szampana, gromkiego „Sto lat” oraz okolicznościowego tortu, przy którym jubilaci dzielili się wspomnieniami z minionych dekad.

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego świętowali:

Teresa i Eugeniusz Krystek

Gizela i Bogdan Skuzińscy

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowali:

Barbara i Stanisław Adameczek

Zofia i Tadeusz Brzozowscy

Barbara i Jan Jankowscy

Honorata i Zbigniew Jurkiewicz

Maria i Ryszard Kawiccy

Grażyna i Mirosław Mieczkowscy

Zofia i Marian Pniewscy

Agnieszka i Lech Rupińscy

Bogumiła i Józef Sieliccy

Krystyna i Zdzisław Tatara

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