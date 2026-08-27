Wyjątkowy jubileusz małżeństw w gminie Susz

Głównym punktem wydarzenia było wręczenie przez burmistrza Susza – Marcina Mądrego Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, listów gratulacyjnych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz pamiątkowych statuetek i kwiatów.
Po części oficjalnej nadszedł czas na wspólne świętowanie w radosnej atmosferze. Uroczystość uświetnił występ lokalnego zespołu Suse, który swoim repertuarem wprowadził gości w doskonały nastrój. Nie zabrakło również tradycyjnego toastu wzniesionego symboliczną lampką szampana, gromkiego „Sto lat” oraz okolicznościowego tortu, przy którym jubilaci dzielili się wspomnieniami z minionych dekad.
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego świętowali:
Teresa i Eugeniusz Krystek
Gizela i Bogdan Skuzińscy
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowali:
Barbara i Stanisław Adameczek
Zofia i Tadeusz Brzozowscy
Barbara i Jan Jankowscy
Honorata i Zbigniew Jurkiewicz
Maria i Ryszard Kawiccy
Grażyna i Mirosław Mieczkowscy
Zofia i Marian Pniewscy
Agnieszka i Lech Rupińscy
Bogumiła i Józef Sieliccy
Krystyna i Zdzisław Tatara