Susz. Wszedł pod pociąg. Był pijany

W środę (26.08.2026 r.) przed godziną 17:00 suscy policjanci zostali poinformowani o rannym mężczyźnie. Funkcjonariusze pojechali na miejsce, gdzie zastali zespół karetki pogotowia udzielający pomocy poszkodowanemu, mieszkańcowi gminy Susz.

Policjanci przesłuchali świadków, wykonali oględziny na miejscu zdarzenia, a także zabezpieczyli obraz z kamer monitoringu. Na podstawie zebranych materiałów ustali, że pociąg relacji Gdynia Główna – Rzeszów potrącił, znajdującego się pod znacznym działaniem alkoholu, 65-latka przechodzącego przez torowisko w miejscu zabronionym.

Mężczyzna z poważnymi obrażeniami nogi został przetransportowany do szpitala.

Wskazówki - jak się poruszać w okolicy torów

Pomimo wielu apeli oraz informacji medialnych o tragicznych zdarzeniach, wiele osób nadal lekceważy podstawowe zasady bezpieczeństwa dotyczące poruszania się w okolicach torów i przez przejazdy kolejowe.

O to kilka wskazówek, które na swoich stronach internetowych zamieściły Polskie Linie kolejowe:

1. Pociągi mogą poruszać się w dowolnym kierunku i w dowolnym czasie. Czasami wagony są pchane przez lokomotywy zamiast być ciągniętymi.

2. Lokomotywa waży średnio 80 ton. To powoduje, że siła z jaką uderza lokomotywa w samochód, jest proporcjonalna do siły z jaką samochód miażdży aluminiową puszkę. Wszyscy wiemy, co dzieje się z aluminiową puszką uderzoną przez samochód.

3. Pociągi mają zawsze pierwszeństwo przejazdu w stosunku do pojazdów ratunkowych, uprzywilejowanych, samochodów i pieszych.

4. Pociąg jest szerszy od rozstawu szyn około 1 metra z każdej strony. Jest to szczególnie ważne dla pieszych, którzy powinni zachować bezpieczną odległość od przejeżdżających pociągów.

5. Pociągi towarowe nie jeżdżą o stałych porach, a rozkłady jazdy pociągów pasażerskich ulegają zmianie. Zawsze należy spodziewać się pociągu na każdym skrzyżowaniu drogi i linii kolejowej.

6. Dzisiejsze pociągi są cichsze niż kiedykolwiek, wiele z nich podczas jazdy nie wytwarza charakterystycznego stukotu. Pociąg jest zawsze bliżej i porusza się szybciej, niż myślisz.

7. Nie wolno chodzić po torach, jest to niezgodne z prawem i bardzo niebezpieczne. W momencie, gdy maszynista widzi osobę przechodzącą przez tory w miejscu niedozwolonym lub pojazd na torach jest już za późno. Droga hamowania pociągu może wynieść nawet do 2 km, czyli mniej więcej tyle, co długość 20 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej. Pociągi nie mogą się zatrzymać na tyle szybko, aby uniknąć kolizji.

8. Jeżeli widać jakiekolwiek elementy infrastruktury kolejowej (tory, rozjazdy) zawsze trzeba zakładać, że są one eksploatowane, nawet jeśli pozornie wyglądają na opuszczone.

9. Pamiętaj, aby przekraczać tory kolejowe tylko na wyznaczonych przejściach lub przejazdach, przestrzegać wszystkich znaków ostrzegawczych i znajdujących się tam sygnałów.

10. Bądź czujny na terenie kolejowym. Nie czytaj, nie miej słuchawek w uszach, które mogą zagłuszać odgłosy zbliżającego się pociągu; elementy infrastruktury kolejowej nie są miejscem do zabawy lub wypoczynku.

Szelągowska zagra w "Nigdy w życiu - 20 lat później"?!