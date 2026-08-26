40 lat Zrywu - znamy szczegóły tego wydarzenia

Małgorzata i Mieczysław Pietroczuk, założyciele i szkoleniowcy MKS Zryw-Volley Iława serdecznie zapraszają swoich wychowanków oraz zawodniczki i zawodników klubu do udziału w tych rodzinnych obchodach 40-lecia. Siatkarskie spotkanie w miejskiej Hali Sportowo–Widowiskowej w Iławie dla wielu wychowanków będzie też wielkim powrotem do miejsca gdzie stawiali swoje pierwsze siatkarskie kroki i stawali na podium wielu ważnych imprez siatkarskich, reprezentując siatkarskie środowisko z Iławy. Jak zwykle czeka wiele emocji związanych z rywalizacją sportową oraz ta najważniejsza, magiczna chwila spotkania się w atmosferze siatkarskiej rodziny.

Sportowe obchody 40-lecia Zrywu rozpoczną siatkarki MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława, występujące w rozgrywkach ligi wojewódzkiej juniorek młodszych, które zmierzą się w meczu towarzyskim z zaprzyjaźnionym zespołem SPS Sparta Braniewo.

W dalszej części obchodów można będzie oglądać zmagania wszystkich grup szkoleniowych Klubu, począwszy od najmłodszych adeptów siatkówki Zrywu – Szkółki Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców, którzy tradycyjnie zademonstrują swoje umiejętności w turnieju minisiatkówki. W turnieju minisiatkówki swoje umiejętności zademonstrują również dziewczęta i chłopcy trenujący na zapleczu pierwszego zespołu ligowego - kadra „B” Zrywu.

W głównej części obchodów 40-lecia Zrywu spotkają się kobiety w meczu Kadra Zrywu i Wychowankowie, natomiast na zakończenie obchodów zagrają męskie zespoły Kadry Zrywu i Wychowanków.

W przerwie między meczami będzie okazja do gratulacji i podziękowań za osiągnięcia sportowe oraz za pomoc osobom i instytucjom w szkoleniu dzieci i młodzieży w Zrywie.PROGRAM

Obchodów 40-lecia MKS ZRYW-VOLLEY IŁAWA

Sobota 19 września 2026 roku

Hala Widowiskowo-Sportowa w Iławie ul. Niepodległości 11b

Godz 10:00-12:00 Mecz towarzyski MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława vs SPS Sparta Braniewo

Godz 13:00-15:00 Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców o Puchar Trenerów Zrywu

Godz 13:00-14:00 Wycieczka siatkarek i trenerów SPS Sparta Braniewo statkiem Ilavia po Jezioraku

Godz 16:00-17:00 Mecz towarzyski kobiet MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława vs Wychowankowie Zrywu

Godz 17:30 Uroczystość obchodów 40-lecia MKS Zryw-Volley Iława

Godz 18:30-20:00 Mecz towarzyski mężczyzn MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława vs Wychowankowie Zrywu

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