Wprowadził BMW w poślizg, stracił prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące

Funkcjonariusze z iławskiego wydziału kryminalnego w piątek (24.07.2026 r.) kilka minut po godzinie 22:00 jadąc jedną z ulic w mieście, zauważyli jak kierujący BMW, celowo wprowadza pojazd w poślizg. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, wylegitymowali go oraz sprawdzili w policyjnych systemach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 24-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, jego konto powiększyło się o 10 punktów karnych. Mieszkaniec gminy Iława stracił również prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące.

Przypominamy — od 30 marca br. obowiązują przepisy wprowadzające zakaz kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem w sposób powodujący celowy poślizg kół, lub powodujący celową utratę styczności z nawierzchnią, chociażby jednego z kół pojazdu.

To ważne zmiany, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach.

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