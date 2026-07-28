Formozę wygrali strażacy z NML! Siła zespołu okazała się najważniejsza

Po ostatnich bardzo udanych indywidualnych występach dwóch naszych reprezentantów podczas zawodów Formoza Challenge w Kaliszu, przyszedł czas na rywalizację drużynową.

Tym razem do Ustki udała się czteroosobowa reprezentacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, aby zmierzyć się z wymagającym biegiem FORMOZA LONG TEAM CHALLENGE.

Barwy naszej komendy reprezentowali:• st. kpt. Paweł Jankowski,• asp. Bartosz Jędrzejewski,• mł. ogn. Paweł Jędrzejewski,• mł. ogn. Arkadiusz Długokęcki.

Przed zawodnikami stanęło niełatwe wyzwanie - pokonanie 10-kilometrowej trasy, na której organizatorzy przygotowali ponad 40 wymagających przeszkód sprawdzających siłę, wytrzymałość, sprawność oraz umiejętność współpracy.

W rywalizacji drużynowej mogły startować zespoły liczące od 4 do 8 zawodników, a o końcowym wyniku decydował czas ostatniego członka drużyny przekraczającego linię mety.

Od pierwszych metrów nasi strażacy pokazali, że prawdziwa siła zespołu tkwi we wzajemnym wsparciu. Na całej trasie wspólnie pokonywali kolejne przeszkody, motywowali się nawzajem, a w najtrudniejszych momentach pomagali sobie zgodnie z mottem zawodów:„Nigdy nie zostawiamy swoich”.

Dzięki doskonałej współpracy, zaangażowaniu oraz świetnemu przygotowaniu wszyscy czterej zawodnicy wbiegli na metę jednocześnie, udowadniając, że wynik drużyny jest ważniejszy niż indywidualne ambicje.Wysiłek i determinacja naszych reprezentantów przyniosły znakomity efekt. Drużyna KP PSP Nowe Miasto Lubawskie pewnie i zdecydowanie zwyciężyła w klasyfikacji FORMOZA LONG TEAM CHALLENGE, stając na najwyższym stopniu podium.

To kolejny sukces sportowy funkcjonariuszy naszej komendy, który potwierdza, że strażacy Państwowej Straży Pożarnej, każdego dnia rozwijają nie tylko swoje umiejętności zawodowe, ale również dbają o wysoką sprawność fizyczną. Rywalizacja w zawodach takich jak Formoza Challenge doskonale odzwierciedla wartości, którymi kierują się strażacy podczas codziennej służby - współpracę, odpowiedzialność, wytrwałość oraz gotowość do niesienia pomocy innym.

Serdecznie gratulujemy całej drużynie w składzie: st. kpt. Paweł Jankowski, asp. Bartosz Jędrzejewski, mł. ogn. Paweł Jędrzejewski oraz mł. ogn. Arkadiusz Długokęcki i życzymy kolejnych sukcesów - zarówno na sportowych trasach, jak i w codziennej służbie.

Opracował/zdjęcia: mł. ogn. Arkadiusz Długokęcki

Lemury...z Romanówki