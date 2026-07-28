W weekend zawody w skokach przez przeszkody

Sandra Kwiatkowska o skokach konnych przez przeszkody

Do udziału zgłoszonych zostało 97 zawodników z 194 końmi z Estonii, Kazachstanu, Łotwy, Litwy i Polski. Wśród gości zza granicy niewątpliwą gwiazdą numer jeden jest 110 zawodnik światowego rankingu – Łotysz Kristaps Neretnieks, dwukrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich, który tylko w tym roku wygrał już 6 konkursów zaliczanych do światowego rankingu. Powalczy też jego rodaczka Laura Penele – zwyciężczyni Grand Prix CSI2* w Łącku z 2023, czy wielokrotny mistrz Litwy i trzykrotny uczestnik finału Pucharu Świata Andrius Petrovas.

Polaków najwięcej

Najliczniejszą grupę stanowią Polacy, na czele z mistrzem kraju Maksymilianem Wechtą. Z krajowej czołówki powalczą też dwukrotny złoty medalista MP Mściwoj Kiecoń, halowy mistrz Polski Hubert Polowczyk, olimpijczyk z Paryża – Dawid Kubiak, czy mający na swoim koncie zwycięstwa w konkursach zaliczanych do Longines Rankings Michał Kaźmierczak, Aleksandra Kierznowska, Tomasz Miśkiewicz, Adam Nicpoń, Grzegorz Nowak, Dawid Skiba, Antoni Strzałkowski i Natalia Palmowska-Aleksiejuk, reprezentująca na co dzień KJ Lotar Biskupiec.

Dziewiętnaście konkursów

Podczas trzech dni zawodów rozegranych zostanie 19 konkursów w skokach przez przeszkody, a najważniejsze z nich to te zaliczane do światowego rankingu – sobotnia Duża Runda oraz niedzielne Grand Prix. Młode konie powalczą w klasach dla pięcio oraz sześcio- i siedmiolatków, a mniej doświadczone pary w konkursach CSI1* - Małej Rundzie i Elite Tour.Dla najmłodszych kibiców organizatorzy przygotowali strefę dmuchańców, a w sobotę na chętnych czekać będą przejażdżki bryczką.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Tutaj harmonogram i wyniki: Skoki na żywo

Lokalizacja:

Wybudowanie 24

13-340 Biskupiec

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