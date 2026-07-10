Wodny tor przeszkód wraca na plażę w Iławie. Tym razem z regulaminem

Dawid Jakubowski
Dawid Jakubowski
2026-07-10 11:39

Po pierwszym zwodowaniu w Jezioraku toru przeszkód, który znany był do tej pory z iławskiego basenu, młodzież doprowadziła do jego uszkodzenia. Teraz wraca już z regulaminem.

Dmuchany tor przeszkód na jeziorze Jeziorak przy plaży w Iławie. O zasadach korzystania przeczytasz na Eska Iława.
Autor: ICSTiR/ Materiały prasowe

Wodny tor przeszkód nie przetrwał po pierwszym wodowaniu w Jezioraku nawet weekendu, teraz wraca na plażę przy Kajki w Iławie, ale z regulaminem użytkowania. Z pozoru błahy spis instrukcji użytkowania, daje dużą różnicę w podstawie do karania sprawców wandalizmu - zapewnia nas burmistrz Dawid Kopaczewski.

- Powstał taki regulamin i na bazie tego regulaminu, jeżeli będziemy widzieli akty wandalizmu, będziemy zgłaszać się po prostu na policję i na bazie tego przepisu, tych przepisów naszych będą mogły być wystawiane mandaty. Oczywiście my ze swej strony także będziemy starać się ten tor wodny zamocować w taki sposób, by już nikogo nie kusiło przecinanie lin albo też przenoszenie tego toru wodnego, ale z uwagi na to, że jest to dosyć kosztowna inwestycja (100 tys zł), postanowiliśmy też uruchomić służby mińskie, czyli w policję oraz odpowiednie przepisy, żeby zapobiegać takim aktom wandalizmu - mówi Radiu Eska Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.

Wodny tor przeszkód wraca na plażę miejską w Iławie. Tym razem z regulaminem
Mediateka.pl
Przeczytaj także:
"Nie sądziliśmy, że będzie aż tak źle". Tor wodny na razie nie wróci na plażę
regulamin korzystania z toru wodnego
Autor: ICSTiR/ Materiały prasowe