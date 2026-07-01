"Nie sądziliśmy, że będzie aż tak źle". Tor wodny na razie nie wróci na plażę

Jak nas poinformował Jakub Kaska, dyrektor Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, z toru wodnego zostało spuszczone powietrze. Władze miasta szukają rozwiązania po tym, jak tor po dwóch dniach użytkowania został poważnie zniszczony.

Autor: ICSTiR/ Facebook