ICE Instytut Cywilizacyjnej Ekorównowagi o zdrowej żywności z ziół i chwastów

To było spotkanie autorskie dotyczące wyjątkowego wydawnictwa ICE Instytutu Cywilizacyjnej Ekorównowagi - „Odżywcze dziedzictwo lokalnej kuchni - przewodnik kulinarno-zielarski"

W jego skomponowaniu brali udział:

Rafał Żurawski – zaplecze survivalowe – kuchnie ogniowe, dzika kuchnia od strony wędzenia, dziczyzny, grzybów

Anna i Basia Żygadło-Ambroży – kuchnia bezglutenowa, wege i zioła

Agnieszka Niedźwiecka – pomysłodawczyni, która pracuje z seniorami od 15 lat, odtwarzając kuchnię naszych babć, zajmuje się ziołami i terapią żywieniową

Angelika i Dorota Niedźwiecka – córki Agnieszki – testerki smaku

Piotr Niedźwiecki – strona graficzna

Maciej Wrzesiński – wolontariusz, pomocnik przy gotowaniu

Książka zawiera sporą wiedzę o tym, jak traktować swoje ciało pod kątem jedzenia, jak dzielić produkty na sezonowe, ogrzewające, gorące, ochładzające, odśluzowujące, nawilżające.

Podczas spotkania można było posmakować niektórych potraw, które są zawarte w książce. A jakie zioła, a nawet chwasty warto zbierać chodząc przez pola w Iławie i okolicach, a potem przetwarzać? Wskazówek posłuchacie we fragmencie zarejestrowanego spotkania: