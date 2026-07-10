ICE Instytut Cywilizacyjnej Ekorównowagi o zdrowej żywności z ziół i chwastów

Dawid Jakubowski
Dawid Jakubowski
2026-07-10 10:06

Co zbierać z pola by odżywiać się lepiej i zdrowiej, o sposobach naszych dziadków na przetwarzanie ziół i chwastów - między innymi o tym można było posłuchać na specjalnym spotkaniu w Galerii Twórców SART w Iławie.

To było spotkanie autorskie dotyczące wyjątkowego wydawnictwa ICE Instytutu Cywilizacyjnej Ekorównowagi - „Odżywcze dziedzictwo lokalnej kuchni - przewodnik kulinarno-zielarski"

W jego skomponowaniu brali udział:

  • Rafał Żurawski – zaplecze survivalowe – kuchnie ogniowe, dzika kuchnia od strony wędzenia, dziczyzny, grzybów
  • Anna i Basia Żygadło-Ambroży – kuchnia bezglutenowa, wege i zioła
  • Agnieszka Niedźwiecka – pomysłodawczyni, która pracuje z seniorami od 15 lat, odtwarzając kuchnię naszych babć, zajmuje się ziołami i terapią żywieniową
  • Angelika i Dorota Niedźwiecka – córki Agnieszki – testerki smaku
  • Piotr Niedźwiecki – strona graficzna
  • Maciej Wrzesiński – wolontariusz, pomocnik przy gotowaniu

Książka zawiera sporą wiedzę o tym, jak traktować swoje ciało pod kątem jedzenia, jak dzielić produkty na sezonowe, ogrzewające, gorące, ochładzające, odśluzowujące, nawilżające.

Podczas spotkania można było posmakować niektórych potraw, które są zawarte w książce. A jakie zioła, a nawet chwasty warto zbierać chodząc przez pola w Iławie i okolicach, a potem przetwarzać? Wskazówek posłuchacie we fragmencie zarejestrowanego spotkania:

ICE Instytut Cywilizacyjnej Ekorównowagi o zdrowej żywności z ziół i chwastów
Mediateka.pl