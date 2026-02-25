Wiosenna edycja Festiwalu Roślin tym razem zagości w Ostródzie

Na podstawie sugestii uczestników poprzednich edycji, podczas tego wydarzenia zadebiutują nowe odmiany roślin, w tym również rośliny kolekcjonerskie jak na przykład Monstera Variegata, Monstera Mint, Alocasia Frydek Variegata lub Philodendron Florida beauty na które wszyscy długo czekali.

- Przez zimę odwiedziliśmy wielu ogrodników i zrobiliśmy co w naszej mocy, aby szalejąca inflacja nie odbiła się na naszych cenach. Zapraszamy wszystkich, aby po raz kolejny odwiedzili Festiwal Roślin i zobaczyli co przygotowaliśmy tym razem. Będzie bardzo dużo nowości – zapewnia Łukasz, organizator Festiwalu Roślin.

Rośliny doniczkowe, które będzie można zakupić podczas festiwalu pochodzą prosto z hodowli, dlatego ich ceny są bardzo konkurencyjne. Dodatkowo organizatorzy na cenówkach drukują ich cenę oraz cenę danej rośliny w sklepach internetowych, aby pokazać kupującym oszczędności, które zyskują korzystając z oferty na Festiwalu Roślin. Każda z odmian będzie dostępna w ilościach hurtowych. Uczestnicy mogą więc wybierać z całego wózka, a nie jak w sklepie – z pojedynczych roślin. Ceny rozpoczynają się od 5 złotych.

- Rośliny będą małe i duże. Każdy kto nas odwiedzi, znajdzie coś dla siebie. Niezależnie czy ma to być monstera, którą postawimy na podłodze jako element wystroju mieszkania, nieduży kaktus, który będzie ozdobą naszego biurka w pracy czy rośliny owadożerne, które cieszą się wyjątkowym zainteresowaniem – dodaje Łukasz, organizator wydarzenia.

28 lutego - 1 marca (sobota 8:00-20:00, niedziela 10:00-18:00)

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Festiwal Roślin, Miejska Sportowo-Widowiskowa

ul. Kościuszki 22A Ostróda