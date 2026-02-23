20 lat od reaktywacji hufca ZHP Iława i Dzień Myśli Braterskiej 2026

Ta gala to nie tylko uroczystość. To wyraz wdzięczności za każdą godzinę poświęconą młodemu człowiekowi, za każdą zbiórkę, biwak, obóz, za każde "czuwaj" - mówił podczas sobotniej gali prowadzący ją Robert Cyrta.

To spora część historii, nie tylko Hufca, ale i Iławy

Najpierw harcmistrz Maciej Marciniak, komendant Hufca, przybliżył ją w dużym skrócie, a następnie rozszerzyli prowadzący: Wiktoria Michalska i Robert Cyrta.

- Ten hufiec zniknął z powierzchni w Iławie, ale dzięki wytrwałości, mocy, sile i samozaparciu naszych przyjaciół, naszych poprzedników, a zwłaszcza właśnie druha Roberta, druha Macieja "Vietnama" Kucharskiego... Oni rozpoczęli to działanie od zera, od początku. Nie ma z nami w tej chwili Mirka Jankowskiego, pierwszego komendanta hufca po reaktywacji - mówił Maciej Marciniak.

Zarówno on, jak i prowadzący, podkreślali, jak ważne było to, że 20 lat temu to potrzeba serca zwyciężyła i "kazała" zbudować tutaj ponownie Hufiec.

- Nie od góry, że ktoś namawia, tylko oddolnie to powstało. Od jednej, dwóch drużyn, potem gromad zuchowych, potem harcerze, harcerzy starsi, wędrownicy i tak to trwa do dzisiaj i dołożymy wszelkich starań, żeby trwało dalej - mówił Marciniak.

Posłuchaj relacji z Gali

Posłuchaj relacji z Gali na 20 lat reaktywacji Hufca ZHP Iława

Początki harcerstwa na terenie ówczesnego powiatu iławskiego sięgają czasów powojennych. W grudniu 1945 roku pierwszą drużynę założył w Suszu druh Aleksander Sokołowski.

Następną drużynę w 1946 roku założył w Prabutach ksiądz Piechowiak. Niemal równocześnie powstały drużyny w Kisielicach i w Iławie. W maju 1946 roku powstały w Iławie dwie drużyny.

Męska prowadzona przez druha Sokołowskiego i żeńska, założona przez druha Henryka Ligockiego. A po wakacjach prowadzona przez druhnę Helenę Kacberug. W związku z tym, że pierwsza drużyna powstała w Suszu, tam też powstał Hufiec ZHP, którego komendantem został Aleksander Sokołowski.

Hufiec zrzeszał drużyny z Susza i męską drużynę z Iławy. Natomiast drużyna żeńska podlegała pod Hufiec żeński w Ostródzie. Prowadziła ją harcmistrzni Jadwiga Pelczarska.

Z chwilą przeniesienia władz powiatowych do Iławy pod koniec 1946 roku Hufiec z Susza został również przeniesiony do Iławy i otworzony został Hufiec męsko-żeński ZHP w Iławie.

Oznacza to, że w roku 2026 obchodzimy 80. rocznicę powstania Hufca ZHP w Iławie.

W roku 1947 roku przekazano harcerzom do użytku jako domu harcerza budynek przy ulicy Jagiellończyka. Znajdowała się w nim sala widowiskowa, magazyny, szatnia oraz mieszkania. Był to ten budynek, w którym obecnie mieści się biblioteka.

Podczas tych 20 ostatnich lat działania Hufca powstały 43 jednostki.

To było 10 gromad zuchowych. W tej chwili właściwie mamy 3.

10 drużyn harcerskich.

5 drużyn starszoharcerskich.

9 drużyn wędrowniczych.

2 drużyny wodniackie.

5 drużyn wielopoziomowych.

2 kręgi instruktorów i starszyzny.

Najstarsze drużyny, które mają 25 lat:

Starszoharcerska Drużyna Hellada im. Podharcmistrza Bronisława Grzymowicza z Lubawy, to jest najstarsza drużyna. I 12 Iławska Grunwaldzka Gromada Zuchowa Leśna Gromada oraz 65 Iławska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Piorun.

80 lat temu w Iławie po raz pierwszy zabrzmiało harcerskie "czuwaj"

- 20 lat temu ta idea została na nowo podjęta. I z ogromną siłą zaczęła pisać swoje kolejne rozdziały. Rozdziały, którego jesteśmy częścią również dzisiaj. Lata intensywnej pracy, rozwoju i budowania silnej harcerskiej wspólnoty - opowiadał Robert Cyrta.

Z własnej perspektywy opowiedział ze sceny w Szkole Podstawowej nr 3 w Iławie, jak wyglądały początki i czas przed reaktywacją Hufca.

Historia odradzającego się harcerstwa w Iławie to opowieść o ludziach, którzy nie pogodzili się z myślą, że harcerski ogień może zgasnąć na zawsze. To historia odwagi, wytrwałości i wiary, że nawet z niewielkiej iskry może ponownie rozbłysnąć wielkie ognisko. Wszystko zaczęło się w trudnym momencie.

W 1999 roku Hufiec Iława został rozwiązany, a teren powiatu iławskiego przydzielono do Hufca ZHP Morąg. Wydawało się, że harcerstwo w Iławie przestanie istnieć. Pozostała jedynie 77. Harcerska Drużyna Wolf Shadow i 56. Harcerska Drużyna Rozpoznawcza Trop, której dowodził Maciej Kucharski, zwany Vietnamem, który przy okazji również był drużynowym Roberta Cyrty, ponieważ należał on do tej drużyny. Zresztą do zuchów wstąpił w 1982 r.

Prowadzący mówili o tym, jak ważna jest przynależność hufcowa.

- Najpierw powstał tutaj w szkole nr 3 Klub Turystyczno-Krajoznawczy Włóczykije. Ale dzieci były tak chętne i zainteresowane, że z tego powstała gromada zuchowa, w której zostałem drużynowym - wspominał Cyrta. - Wtedy musiałem się pożegnać z 56. drużyną TROP i Maciek przestał być moim drużynowym, bo sam się nim stałem. Rozwój był tak intensywny i było tak duże zainteresowanie, że za chwilę nie mieściły mi się dzieci w jednej sali lekcyjnej, więc musiałem podzielić te dzieciaki na dwie gromady zuchowe i wówczas powstaje kolejna gromada zuchowa, czyli Leśna Gromada, która istnieje do dnia dzisiejszego.

Starsi uczniowie też by też chcieli należeć do takiego klubu. Powstała więc harcerska drużyna Piorun oraz starszoharcerska drużyna Grom.

Założycielem tych drużyn i pierwszym drużynowym był Robert Cyrta, a następnie drużyny przekazywal kolejnym osobom.

W pewnym momencie pojawił się pomysł o założeniu w Iławie Hufca. Założono związek drużyn, a dzięki temu łatwiej można było odtworzyć hufiec. I tak też się stało. Dzięki wsparciu i pomocy Hufca Działdowo Związek Drużynowy powstał w 2004, a już w 2006 - Hufiec Iława.

100

Stan drużyn na 1 stycznia 2006 roku.

11. Iławska Gromada Zuchowa Włóczykije. Druhna Dorota Wenderlich.

12. Iławska Gromada Zuchowa Leśna Gromada. Drużynowa druhna Paulina Kruszewska.

27. Iławska Wędrownicza Drużyna Wodna Koga. Drużynowy Karol Drzewoszewski, potem Szymon Klimek.

29. Iławska Harcerska Drużyna Wędrownicza Wicher. Drużynowa na początku Katarzyna Laskowska, później Natalia Dzieniszewska.

46. Iławska Harcerska Drużyna Wielopoziomowa Dragon. Drużynowy Grzegorz Neumann.

65. Iławska Harcerska Drużyna Turystyczno-Krajoznawcza Piorun. Drużynowy Robert Cyrta.

71. Iławska Starsza Harcerska Drużyna Turystyczna Grom. Drużynowa druhna Marzena Skubij.

89. Iławska Starsza Harcerska Drużyna Przygoda. Drużynowy Paweł Kwiatkowski, a później Anna Cyrta.

19. Drużyna Harcerska Robinsonowie w Kazanicach. Drużynowa druhna Monika Ertmańska.

25. Drużyna Harcerska Leśne Duszki Lubawa. Drużynowa druhna Mirosława Ukleja

Gromada zuchowa Nieprzetartego Szlaku Muchomorki w Iławie. Drużynowa Danuta Przenajkowska. Oraz czwarta gromada zuchowa Wesołe Bąble w Kazanicach. Drużynowa druhna Urszula Strychalska. Powstały one w ciągu pięciu lat. To jest niesamowity przykład, jak determinacja wspaniałych ludzi potrafi doprowadzić do sytuacji, w której jesteśmy w stanie spojrzeć daleko w przyszłość.

- Jestem bardzo szczęśliwy, bardzo wdzięczny, że mogę uczestniczyć i być częścią tego wydarzenia oraz częścią tego społeczeństwa, środowiska, braterstwa. Szanowni Państwo, to jest dla mnie niesamowite. Chociaż mieszkam w Gdańsku, jednak z tym miejscem jestem związany - mówił Robert Cyrta, prowadząc Galę. - To, co teraz tutaj widzicie, wynika z ogromnej potrzeby. Więc życzę wszystkim, żeby takie potrzeby serca wam towarzyszyły zawsze i wasze podejmowane decyzje były zawsze oparte o to, że macie ogromne pragnienie, żeby coś wykonać, zrobić dla innych, a nie tylko dlatego, że musicie.

Na scenę zaproszono 99. Iławską Gromadę Zuchową Wilczki. Zuchy zaprezentowały piosenkę "Krajka".

Wyróżnienia i nagrody

Aktywny wolontariusz

Dzięki takim osobom harcerstwo może działać dla innych. Nagrodę w kategorii aktywny wolontariusz otrzymują: druh Adam Kastrau, druhna Lena Kopaczewska, druhna Nikola Nogalska, przewodnik Natalia Gapska, przewodnik Oliwia Gapska.

Lider służby harcerskiej

Służba jest fundamentem harcerstwa. To ona uczy odpowiedzialności, empatii i odwagi.

Lider służby harcerskiej to osoba, która nie tylko angażuje się w działania na rzecz innych, ale potrafi pociągnąć za sobą cały zespół. Inspiruje, organizuje, pokazuje, że pomaganie jest siłą, a nie obowiązkiem. To ktoś, kto widzi potrzeby lokalnej społeczności i odpowiada na nie konkretnym działaniem.

Wyróżnienie w kategorii lider służby harcerskiej otrzymuje podharcmistrz Karol Jabłoński.

Aktywny instruktor

Instruktor to nie tylko funkcja, to odpowiedzialność za wychowanie młodego człowieka. Aktywny instruktor to osoba, która z pasją prowadzi do działania.

Wspiera drużynowych, organizuje przedsięwzięcia i nieustannie rozwija siebie oraz innych. To wychowawca, mentor i przewodnik, który swoją postawą daje przykład służby i zaangażowania. Wyróżnienie w kategorii aktywny instruktor otrzymują przewodnik Karolina Jadanowska, harcmistrz Maria Marciniak oraz przewodnik Bartosz Kowalski.

Przyjaciel harcerstwa

Nie każdy nosi mundur, ale wielu nosi harcerstwo w sercu. To osoba, która wspiera działalność harcerzy, pomaga, otwiera drzwi i serce.

To ktoś, kto wierzy w sens wychowania młodego pokolenia w duchu wartości. Dzięki takim osobom Hufiec może działać szerzej, odważniej i skuteczniej. Wyrazy wdzięczności oraz nagrodę w kategorii przyjaciel harcerstwa otrzymuje Grzegorz Jadanowski, państwo Gapscy, państwo Podolscy, druhna Jolanta Zgorzelska-Sochacka, Magdalena Bartkowska i druh Gabriel Tomczuk.

Kategoria służba harcerska jest wyrazem uznania dla osób, które swoją postawą pokazują, że idea być pożytecznym nie jest tylko hasłem, lecz codzienną praktyką.

To harcerze, którzy angażują się w działania na rzecz innych. Inicjują pomoc i bez wahania odpowiadają na potrzeby wspólnoty. Wyróżnienie w kategorii służba harcerska otrzymują przewodnik Marcel Magalski oraz druh Maksymilian Jadanowski.

Kolejna kategoria drużyna

Drużyna to coś więcej niż zbiórka i mundur. To wspólnota, która uczy współpracy, odpowiedzialności i braterstwa.

To miejsce, w którym rodzą się przyjaźnie na całe życie.

Drużyny Invictus oraz Biały Tygrys oraz Baribale.

Kategoria gromada99. Iławska Gromady Zuchowej Wilczki.

Kategoria drużynowy.

Drużynowy to lider, wychowawca, organizator i często cichy bohater codzienności. Towarzyszy młodym ludziom w ich rozwoju.

Drużynowy daje przykład postawom, odpowiedzialnościom i wiernościom harcerskim wartościom. Wyróżnienie w kategorii drużynowy otrzymuje przewodnik Oliwia Gapska, przewodnik Natalia Gapska, przewodnik Zofia Zagumna, druhna Karolina Cieśniewska, przewodnik Iga Janiszek, podharcmistrz Karol Jabłoński, podharcmistrz Adam Mańka, druhna Asia Palińska, druhna Maria Budniewska oraz druhna Wiktoria Michalska.

Kolejna kategoria, zasłużony na rzecz reaktywacji Hufca.

Harcmistrz Mirosław Jankowski oraz podharcmistrz Robert Cyrta

Festiwal Roślin w Enea Arenie